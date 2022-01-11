Учасник політичної підгрупи перемовників у Мінську Сергій Гармаш висловив "Телеграфу" думку, що якщо Росія і погодиться на новий нормандський саміт – то лише за умови отримати якусь вигоду

Заява президента Зеленського від 11 січня про можливість зустрічі голів нормандської четвірки – це продовження тих дипломатичних па, які вже зробили Берлін та Париж. Продовження тактики Заходу щодо втягування Росії у різні дипломатичні діалоги. Але поки що мало підстав, щоб вона на це пішла. Якщо Росія погодиться на новий нормандський саміт – то лише за умови отримати якусь вигоду. І для мене це буде тривожний сигнал, який говорить про те, що Захід підштовхує Україну до невигідних для нас рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Але, відстежуючи тренди в переговорах Заходу з РФ, я не бачу поки що можливості такого тиску на Україну з принципових для нас питань. А тому й не думаю, що РФ відгукнеться зараз на заклик Берліна, Парижа та Києва – і погодиться на саміт "нормандської четвірки". Принаймні найближчими місяцями, поки не закінчаться дипломатичні процеси з НАТО та США.

Якщо ж зустріч відбудеться, поступки можуть бути різними. Росія хоче від Києва прямого діалогу з Донецьком та Луганськом. Захід (я маю на увазі Берлін та Париж, а не Вашингтон) може намагатися підштовхнути Київ до такого діалогу. Чи не глобально, але в якихось моментах. Проте не думаю, що такий тиск буде продуктивним. А тому зустріч "нормандської четвірки" в найближчому майбутньому, швидше за все, не відбудеться.

Щодо імплементації формули Штайнмайєра в українське законодавство, що було прописано у Паризькому комюніке (у грудні 2019-го, після останньої наразі зустрічі глав держав Нормандського формату), то вона втратила свою цінність для РФ. Паризький саміт був вигідний РФ саме цією формулою. Тим, що Україна пообіцяла її ухвалити. Але Росія не вивчила, скажімо, домашнє завдання, не врахувала існування Копенгагенського документа. Відповідно до нього, вибори мають відбуватися на території, що контролює держава, яка їх проводить.

Коли Росія це усвідомила, вона сама почала блокувати можливість імплементації формули Штайнмайєра. Зробити це ми можемо лише у законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. А Росія блокує обговорення цього закону.

Щобільше, якщо Україна виконала практично всі вимоги, про які домовилися в Парижі на нормандському саміті (крім імплементації формули Штайнмайєра, чого нам не дає зробити РФ), то Росія не виконала жодного.

Нехай спершу вона виконає вимоги щодо безпеки (припинення вогню), щодо обміну полоненими, роботи КПВВ, допуску Червоного Хреста до місць утримання утримуваних осіб, а потім уже ми будемо займатися політичними вимогами.