Участник политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш высказал "Телеграфу" мнение, что если Россия и согласится на новый нормандский саммит – то лишь при условии получить какую-то выгоду

Заявление президента Зеленского от 11 января о возможности встречи глав нормандской четверки – это продолжение тех дипломатических па, которые уже сделали Берлин и Париж. Продолжение тактики Запада по втягиванию России в различные дипломатические диалоги. Но пока мало оснований, чтобы она на это пошла. Если Россия и согласится на новый нормандский саммит – то лишь при условии получить какую-то выгоду. И для меня это будет тревожный сигнал, говорящий о том, что Запад принуждает Украину к невыгодным для нас решениям по урегулированию конфликта на Донбассе.

Но, отслеживая тренды в переговорах Запада с РФ, я не вижу пока возможности такого давления на Украину по принципиальным для нас вопросам. А потому и не думаю, что РФ отзовется сейчас на зов Берлина, Парижа и Киева – и согласится на саммит "нормандской четверки". По крайней мере, в ближайшие месяцы, пока не закончатся дипломатические процессы с НАТО и США.

Если же встреча состоится, уступки могут быть разными. Россия хочет от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском. Запад (я имею в виду Берлин и Париж, а не Вашингтон) может пытаться подтолкнуть Киев к такому диалогу. Не глобально, но в каких-то моментах. Однако не думаю, что такое давление будет продуктивным. А потому встреча "нормандской четверки" в обозримом будущем, скорее всего, не произойдет.

Что касается имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что было прописано в Парижском коммюнике (в декабре 2019-го, после последней на данный момент встречи глав государств Нормандского формата), то она потеряла свою ценность для РФ. Парижский саммит был выгоден РФ именно этой формулой. Тем, что Украина пообещала ее принять. Но Россия не выучила, скажем так, домашнее задание, не учла существование Копенгагенского документа. Согласно ему, выборы должны проходить на территории, контролируемой государством, которое их проводит.

Когда Россия это осознала, она сама начала блокировать возможность имплементации формулы Штайнмайера. Сделать это мы можем лишь в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. А Россия блокирует обсуждение этого закона.

Более того – если Украина выполнила практически все требования, о которых договорились в Париже на нормандском саммите (кроме имплементации формулы Штайнмайера, чего нам не дает сделать РФ), то Россия не выполнила ни одного.

Пусть сперва она выполнит требования по безопасности (прекращения огня), по обмену пленными, по работе КПВВ, по допуску Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц, а потом уж мы будем заниматься политическими требованиями.