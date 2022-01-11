"Пришло время договариваться": Зеленский сделал громкое заявление о войне на Донбассе

Президент считает, что пора договариваться о прекращении боевых действий

В Киев 11 января прибыли советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер, а также дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Обсуждая Нормандский формат с иностранными гостями, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта (на Донбассе — авт.), и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – заявил президент.

Речь идет исключительно о мирном урегулировании конфликта и деэскалации ситуации на границах Украины, где РФ собирает армию.

По словам Зеленского, дипломатическими усилиями в ближайшее время они хотят добиться полного прекращения огня и открытия КПВВ на оккупированном Донбассе.

Напомним, что на этой неделе состоится ряд переговоров между Россией и Советом НАТО (12 января в Брюсселе), а также консультации 14 января в Вене россиян и Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Суть – обсуждение выдвинутых Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности" (не продвижение Альянса на Восток, не вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и так далее). В свою очередь, Запад требует деэскалации на украино-российской границе, урегулирования конфликта на Донбассе.