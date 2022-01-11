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"Настав час домовлятися": Зеленський зробив гучну заяву про війну на Донбасі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Зустріч лідера України та радників з Німеччини та Франції Новина оновлена 11 січня 2022, 11:02
Зустріч лідера України та радників з Німеччини та Франції

Президент вважає, що настав час домовлятися про припинення бойових дій

До Києва 11 січня прибули радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер, а також дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Обговорюючи Нормандський формат із іноземними гостями, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту (на Донбасі — авт.), і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", — заявив президент.

Йдеться виключно про мирне врегулювання конфлікту та деескалацію ситуації на кордонах України, де РФ збирає армію.

За словами Зеленського, дипломатичними зусиллями найближчим часом вони хочуть досягти повного припинення вогню та відкриття КПВВ на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться низка переговорів між Росією та Радою НАТО (12 січня у Брюсселі), а також консультації 14 січня у Відні росіян та Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Суть – обговорення висунутих Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки" (не просування Альянсу на Схід, не вступ до НАТО України, Грузії, Молдови тощо). У свою чергу Захід вимагає деескалації на українсько-російському кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теги:
#Київ #Донбас #Зеленський #Володимир Зеленський #Нормандський формат
Зустріч лідера України та радників з Німеччини та Франції
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"Настав час домовлятися": Зеленський зробив гучну заяву про війну на Донбасі
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