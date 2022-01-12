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Есть условие: у Путина отреагировали на предложения Зеленского "договориться"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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В России считают, что Украина уклоняется от выполнения обязательств Новость обновлена 12 января 2022, 15:15
В России считают, что Украина уклоняется от выполнения обязательств

Песков утверждает, что Кремль никогда не был против мирного урегулирования

В среду, 12 января, появилась официальная позиция Кремля на заявления украинского президента Владимира Зеленского насчет "договоренностей" по вопросам Донбасса. Россия якобы не против сесть за стол переговоров, но имеется одно "но".

Подробности передает российское издание "КоммерсантЪ".

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, необходимость "предметно договариваться" насчет окончания военного противостояния на Донбассе Россия поддерживает постоянно. При этом в Москве не видят, чтобы украинская сторона выполняла взятые на себя прежде обязательства.

Песков утверждает, что новые договоренности могут стать для Зеленского очередным "грузом", который также останется не выполненным. Именно якобы поэтому российские политики и не спешат садиться за стол переговоров с Украиной.

Также спикер Кремля добавил, что тема переговоров "нормандской четверки" продолжает оставаться весьма важной, однако ее точные сроки сложно предположить. По словам Пескова, это также зависит от выполнения украинским правительством предыдущих обязательств. Таким образом российский политик намекает на "Минские договоренности", подписанные Украиной.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о необходимости "договориться" с Россией насчет Донбасса 11 января. Это произошло во время переговоров с представителями Германии и Франции, которые состоялись в Киеве. Во время встречи политики обсудили подготовку вероятной встречи в "нормандском" формате.

"Телеграф" также сообщал, что ближайшие январские дни будут полны переговоров между Россией и представителями НАТО. В первую очередь дипломаты будут обсуждать выдвинутые Москвой требования к Альянсу насчет "гарантий безопасности".

Теги:
#Украина #Кремль #Россия #Война #Донбасс #Дмитрий Песков
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