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Іспанська газета роздобула текст відповіді Заходу на ультиматум Путіна

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У мережі з'явились відповіді НАТО та США на пропозиції РФ Новина оновлена 02 лютого 2022, 11:28
У мережі з'явились відповіді НАТО та США на пропозиції РФ

Оприлюднено текст конфіденційної відповіді для Кремля

Популярне іспанське видання оприлюднило інформацію про отримання конфіденційних документів, в яких зазначені відповіді Америки та Альянсу (НАТО) на вимоги Російської Федерації щодо так званих "гарантій безпеки".

Тексти документів були опубліковані на офіційному сайті газети. Варто відзначити, що доступними до перегляду вони стають виключно після підписки.

Важливі документи надруковані англійською. Відповіді США займають п'ять сторінок, від НАТО — чотири.

Як пише видання Meduza, у тексті йдеться про пропозиції, які раніше вже були озвучені Заходом офіційно. Зокрема це стосується вимог стосовно обмеження ядерного озброєння та масштабу військових навчань.

Америка у своїх відповідять повідомила, що готова переглянути певні домовленості з російською стороною, але виключно ті, які мають інтерес для обох держав та зазначили, що й надалі підтримуватимуть політику, яка стосується "відкритих дверей" у НАТО.

Вашингтона також готовий до обговорення принципів неподільності безпеки щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також розпочати діалог з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

Окрім цього, у тексті йдеться про те, що США попереджають Росію, що подальше нарощування військової агресії проти української держави потягне за собою впровадження певних обмежень з боку Америки та її союзників.

Що стосується Альянсу, то він заявив про те, що не бажає протистоянь із Російською Федерацією, але компромісів, які стосуються принципів, на яких ґрунтується організація, не розглядає, адже у тексті НАТО відзначається, що абсолютно всі країни мають право на вибір угод стосовно безпеки "без зовнішнього втручання".

Текст відповіді США та НАТО на вимоги Росії
Текст відповіді США та НАТО на вимоги Росії

Нагадаємо, що раніше Кремль передав Америці та Альянсу кілька проєктів, де зазначені певні вимоги на отримання "гарантій безпеки". Мова в них йшла про в нерозширення НАТО на території країн колишнього Радянського Союзу, а також виведення своїх військ з країн Балтії: Латвії, Литви та Естонії.

Окрім цього, цими документами передбачається впровадження заборони для України на проведення великих військових навчань з Альянсом, а інші формати відносин має погоджувати виключно Москва.

Варто відзначити, що більшість вважає вимоги російської сторони до Заходу "божевільними".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США та ЄС вже підготували новий пакет обмежень у випадку вторгнення російської сторони на українські території. Згідно з попередніми даними, вони стосуватимуться майже всіх газових проєктів РФ.

Теги:
#США #Іспанія #Росія #Вимоги
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Іспанська газета роздобула текст відповіді Заходу на ультиматум Путіна