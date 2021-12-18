Про Україну без України: Росія наполягає на прямих переговорах із США про "гарантії безпеки"

РФ висунула низку вимог до НАТО. У США їх досліджували.

Росія хоче домовлятися зі США без сторонніх — вести переговори про гарантії безпеки лише у взаєминах двох держав. Зазначимо, ця заява зроблена на тлі відносин РФ і НАТО, що загострилися, через російські війська біля українських кордонів.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков зазначив "ТАСС", що присутність інших країн призведе до "словоблуддя".

Він усвідомлює, що відносини погіршилися і вважає, що Вашингтон має "відмовитися від своїх шаблонів", щоб налагодити ситуацію. У США напередодні заявляли, що консультації з безпеки в Європі будуть проводитись спільно з європейськими партнерами НАТО. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що країни мають право на самовизначення зовнішньої політики.

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Нагадаємо, як писав "Телеграф", однією з вимог Росії, яку вона не раз озвучувала раніше, є зупинка просування Альянсу до кордонів РФ. Зокрема, недопуск України в об’єднання. Також РФ пропонує вивести війська та озброєння НАТО з деяких європейських країн.

При цьому підозрілість щодо планів Альянсу змусила Росію зробити заяву про можливість дзеркальних заходів щодо розміщення ракет, здатних нести ядерні заряди в Європі.