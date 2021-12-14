Рус

Росія зробила гучну заяву про ядерні ракети для Європи: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
Кризу у відносинах РФ та США порівнюють з часами "холодної війни" Новина оновлена 14 грудня 2021, 08:48
Кризу у відносинах РФ та США порівнюють з часами "холодної війни"

РФ вважає дії НАТО кроком до дестабілізації ситуації

Росія готується до нового витку конфронтації із Заходом і може розмістити у Європі ядерні ракети середньої дальності.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

У Росії діє мораторій на розміщення ядерного озброєння і вони закликають США і НАТО приєднатися до нього. У РФ зазначають, що не довіряють запевненням Альянсу, що таке озброєння не планують розгортати.

Росіяни помітили "непрямі ознаки" планів щодо розміщення ракет і хочуть "правових, юридичних гарантій". На підтримку своєї думки вони називають створення артилерійського командування. У 20 столітті подібне здійснювало керування ракетами середньої дальності "Pershing 2".

Зазначимо, що конфлікт Росії із НАТО не обмежується питаннями ракетного озброєння. Раніше західна преса зазначала, що, окрім дестабілізації ситуації в Україні, РФ може загрожувати і країнам Європи, зокрема державам Балтії.

РФ також вимагає припинити різноманітні навчання.

"Телеграф" повідомляв про одну з вимог РФ — недопуск України до НАТО. Також відзначають зростання кількості російських військ поблизу українських кордонів. Експерти розробили п’ять можливих сценаріїв розвитку ситуації.

Теги:
#Європа #НАТО #РФ #Ракети
Українські артисти. Колаж "Телеграфа"
Lifestyle
Найдорожчі – Монатік і Полякова: скільки коштуватимуть українські зірки на новорічному корпоративі (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські артисти. Колаж "Телеграфа"
Найдорожчі – Монатік і Полякова: скільки коштуватимуть українські зірки на новорічному корпоративі (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
В Угринові поїзд повністю розчавив легковик
На Івано-Франківщині поїзд збив авто з людьми: є загиблі (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Російські війська
П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.
Дата публікації
Категорія
Карантин
Ще дві області залишають "червону зону"
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками "Оплоту" та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі