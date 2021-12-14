Росія зробила гучну заяву про ядерні ракети для Європи: що відомо

РФ вважає дії НАТО кроком до дестабілізації ситуації

Росія готується до нового витку конфронтації із Заходом і може розмістити у Європі ядерні ракети середньої дальності.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

У Росії діє мораторій на розміщення ядерного озброєння і вони закликають США і НАТО приєднатися до нього. У РФ зазначають, що не довіряють запевненням Альянсу, що таке озброєння не планують розгортати.

Росіяни помітили "непрямі ознаки" планів щодо розміщення ракет і хочуть "правових, юридичних гарантій". На підтримку своєї думки вони називають створення артилерійського командування. У 20 столітті подібне здійснювало керування ракетами середньої дальності "Pershing 2".

Зазначимо, що конфлікт Росії із НАТО не обмежується питаннями ракетного озброєння. Раніше західна преса зазначала, що, окрім дестабілізації ситуації в Україні, РФ може загрожувати і країнам Європи, зокрема державам Балтії.

Читайте також: Категорія Політика Як Росія намагається змусити НАТО відмовитися від України — і що з цього вийде НАТО для Росії як для послідовниці політики СРСР — це червона ганчірка для бика

РФ також вимагає припинити різноманітні навчання.

"Телеграф" повідомляв про одну з вимог РФ — недопуск України до НАТО. Також відзначають зростання кількості російських військ поблизу українських кордонів. Експерти розробили п’ять можливих сценаріїв розвитку ситуації.