Россия сделала громкое заявление о ядерных ракетах для Европы: что известно

РФ считает действия НАТО шагом к дестабилизации ситуации.

Россия готовится к новому витку конфронтации с Западом и может разместить в Европе ядерные ракеты средней дальности.

Об этом заявил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.

У России действует мораторий на размещение ядерного вооружения и они призывают США и НАТО присоединиться к нему. В РФ отмечают, что не доверяют заверениям Альянса, что подобное вооружение не планируют разворачивать.

Россияне заметили "косвенные признаки" планов по размещению ракет и хотят "правовых, юридических гарантий". В поддержку своей точки зрения они называют создание артиллерийского командования. В 20 веке подобное осуществляло командование ракетами средней дальности "Pershing 2".

Отметим, что конфликт России с НАТО не ограничивается вопросами ракетного вооружения. Ранее западная пресса отмечала, что кроме дестабилизации ситуации в Украине, РФ может угрожать и странам Европы, в частности государствам Балтии.

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РФ также требует прекратить различного рода учения.

"Телеграф" сообщал про одним из требований РФ является недопуск Украины в НАТО. Также отмечают рост количества российских войск близ украинских границ. Эксперты разработали пять возможных сценариев развития ситуации.