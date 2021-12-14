Укр

Россия сделала громкое заявление о ядерных ракетах для Европы: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Кризис в отношениях РФ и США сравнивают со временем "холодной войны"
Кризис в отношениях РФ и США сравнивают со временем "холодной войны"

РФ считает действия НАТО шагом к дестабилизации ситуации.

Россия готовится к новому витку конфронтации с Западом и может разместить в Европе ядерные ракеты средней дальности.

Об этом заявил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.

У России действует мораторий на размещение ядерного вооружения и они призывают США и НАТО присоединиться к нему. В РФ отмечают, что не доверяют заверениям Альянса, что подобное вооружение не планируют разворачивать.

Россияне заметили "косвенные признаки" планов по размещению ракет и хотят "правовых, юридических гарантий". В поддержку своей точки зрения они называют создание артиллерийского командования. В 20 веке подобное осуществляло командование ракетами средней дальности "Pershing 2".

Отметим, что конфликт России с НАТО не ограничивается вопросами ракетного вооружения. Ранее западная пресса отмечала, что кроме дестабилизации ситуации в Украине, РФ может угрожать и странам Европы, в частности государствам Балтии.

РФ также требует прекратить различного рода учения.

"Телеграф" сообщал про одним из требований РФ является недопуск Украины в НАТО. Также отмечают рост количества российских войск близ украинских границ. Эксперты разработали пять возможных сценариев развития ситуации.

Теги:
#Европа #НАТО #РФ #Ракеты
Украинские артисты. Коллаж "Телеграфа"
Lifestyle
Самые дорогие – Монатик и Полякова: во сколько обойдутся украинские звезды на новогоднем корпоративе (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские артисты. Коллаж "Телеграфа"
Самые дорогие – Монатик и Полякова: во сколько обойдутся украинские звезды на новогоднем корпоративе (инфографика)
Дата публикации
Категория
В Угринове поезд полностью раздавил легковушку
В Ивано-Франковской области поезд сбил авто с людьми: есть погибшие (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Российские войска
Пять сценариев вторжения в Украину: эксперт рассказал, какие варианты есть у Путина
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще две области покидают "красную зону"
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками "Оплота" и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили