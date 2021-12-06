Загроза вторгнення Росії нависла не лише над Україною: куди ще може вдарити Путін

Кремль за дві години може відрізати країни Балтії від ЄС.

У західних ЗМІ останнім часом активно висвітлюється тема концентрування російських військ на кордоні з Україною. Згідно з останніми даними, нині там розташовано близько 94 тисяч військовослужбовців, проте очікується, що незабаром їх може стати 175 тисяч. На тлі цього регулярно надходять заяви про можливий початок повномасштабного вторгнення в Україну, проте все більшу загрозу відчувають на собі й жителі країн Балтії.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Зокрема, джерела видання в НАТО та Україні розповіли, що Кремль може спробувати встановити контроль над Сувалкським коридором.

Таку назву носить ділянка кордону між Польщею та Литвою, тривалістю майже 100 кілометрів. Для Росії він важливий, тому що дозволить по суші з’єднати Білорусь та Калінінградську область, але у разі його захоплення Литва, Латвія та Естонія виявляться відрізаними від решти Євросоюзу та союзників по НАТО.

Зазначається, що для досягнення цієї мети Кремль може скористатися мігрантами, яких може використовувати для ескалації заворушень у регіоні.

Після цього російські війська можуть під прикриттям "гуманітарної кризи" зайняти коридор та встановити над ним контроль.

Видання пише, що за оцінками українських розвідників, усю цю операцію можна провернути протягом двох годин.

Сувалкський коридор

Зокрема джерела видання кажуть, що попередні спроби мігрантів штурмувати кордон Польщі з Білорусі є перевіркою НАТО на те, чи буде введено в дію положення про колективну оборону.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше зібрав всю інформацію про те, де Росія збирає війська і куди можуть бути завдані удари насамперед.