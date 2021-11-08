Білорусь завдає міграційного удару: чим ситуація загрожує Україні

Ситуація з мігрантами на кордоні між Білоруссю та ЄС режисується із Кремля, переконаний політичний експерт

Білорусь та Росія продовжують запускати міграційні хвилі до країн Євросоюзу. У понеділок, 8 листопада, на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів. Польща відповіла стягуванням до кордону додаткових сил та коштів. Вже почалися спроби штурму.

Ситуацію для "Телеграфа" прокоментував директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

Ідеолог міграційної хвилі сидить у Кремлі

"Ситуація, яка зараз спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі, не є чимось новим. Але зараз вона стала значною мірою кульмінаційною. Пов’язано це з тим, що погода потроху псується. І скоро біженців із південніших, ніж наші країни, буде складно переконати у можливості перейти кордон", – пояснює Євген Магда.

На його думку, слід вести мову про цілеспрямовані дії не так білоруської влади, як Росії.

"Я практично переконаний, що саме РФ стоїть за цією кризою, переслідуючи особисті цілі та інтереси. Білорусь виконуватиме функції лише оператора роботи з біженцями, тоді як ідеолог цих процесів перебуває в Кремлі. Росія таким чином вбиває кілька зайців, – вважає Євген Магда. — По-перше, намагається дестабілізувати ЄС зсередини й, послабивши його позиції, домогтися запуску "Північного потоку-2". По-друге, Путін ще міцніше прив’язує Білорусь до РФ, представляючи Лукашенка як останнього диктатора Європи, з яким ніхто з цивілізованих країн не матиме справи. По-третє, нагнітається ситуація і біля українських кордонів. Нагадаю, що у нас – понад 1 тисяча кілометрів спільного кордону з Білоруссю. І немає гарантії, що в якийсь момент мігранти не будуть перенаправлені на кордон з Україною — хоч би під виглядом, що її легше подолати. Сподіваюся, наше найвище військово-політичне керівництво прораховує такі варіанти".

На думку експерта, подібними маневрами Кремль, без якого хвилі мігрантів не опинилися б на території Білорусі, створює багатошаровий фактор впливу на різних політичних гравців. І демонструє свої можливості максимально деструктивно. При цьому, звичайно, у РФ намагаються максимально знизити свою роль у міграційній кризі.

Виклик не лише для Польщі та Литви, а й для України

Євген Магда також нагадує, що нещодавно Білорусь розірвала угоду про реадмісію з ЄС. Та сама угода, якою держави дають доброго на приймання назад на свою територію своїх громадян (а також, у деяких випадках, іноземців, які раніше перебували або проживали в цій державі), які підлягають депортації з іншої держави. Суть у тому, що ЄС тепер не зможе повертати до Білорусі біженців.

"Тому польські військові та прикордонники фізично прикривають кордон. Так, у жовтні в Польщі на офіційному рівні підтримали рішення про будівництво 5-метрового паркану на польсько-білоруському кордоні. Але це рішення втілюється в життя не так швидко, як хотілося б. Ще один цікавий момент. Все відбувається напередодні Дня Незалежності Польщі, який відзначається 11 листопада. Тобто, руками Лукашенка офіційній Варшаві кремлівське керівництво робить своєрідний "подарунок". Розрахунок ініціаторів цієї навали мігрантів є очевидним. Вони сподіваються, що страждання мігрантів у прикордонній зоні, у зв’язку з нелегальним перетином кордонів (що інформаційно намагатимуться максимально применшити) приверне увагу правозахисників (і це вже є). Ті будуть розгойдувати ситуацію в країнах ЄС, вимагаючи пропустити мігрантів", – наголошує Євген Магда.

Він упевнений, що те, що відбувається, є серйозним викликом для представників польської та литовської влади. Їм доводиться реагувати оперативно, а часом жорстко.

"Україні в ситуації, що склалася, слід висловлювати солідарну з Польщею та Литвою позицію, в тому числі тому що ми є складовими Любінського трикутника. І тут виходить неоднозначна ситуація, адже саме зараз Україна проводить активний імпорт білоруської електроенергії... Важливо розуміти, що дана криза – масштабний прояв гібридної агресії з боку РФ і Білорусі, і він показує Європі та всьому світу, що сьогодні боротьба йде не за території, а за настрої та сприйняття ситуації. І при цьому не вдарити по безлічі економічних зв’язків, які у нас так чи інакше є з Білоруссю", – резюмує Євген Магда.

Як раніше повідомляв Телеграф, складна ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається вже не перший місяць. Через нелегальні мігранти влада Польщі запровадила надзвичайний стан.

Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич аналізував для "Телеграфа" міграційну кризу між Білоруссю та ЄС.