У Польщі вводять режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю: подробиці

Постанову вже відправили для публікації у "Віснику законів" і маршалу Сейму

Влада Польщі запроваджує режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Причиною цього стали нелегальні мігранти.

Про це у четвер, 2 вересня, заявив прес-секретар президента Польщі Блавей Спихальський, передає Polskie Radio.

"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", — заявив Спихальский.

За його словами, постанову вже відправили для публікації у "Віснику законів" і маршалу Сейму. За конституцією Польщі, вона повинна бути поставлена на голосування у парламенті.

Варто зазначити, що у вівторок, 31 серпня, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни звернувся до президента з проханням запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

За даними польських прикордонників, лише за серпень 2021 року було зафіксовано понад 3000 спроб нелегального перетину.

Зазначається, що надзвичайний стан планують запровадити на 30 днів з можливістю продовження. Він буде діяти на всіх 183 населених пунктах польсько-білоруського кордону у Підляському та Люблінському воєводствах.

Як повідомляв "Телеграф", сусідні з Білоруссю країни звинувачують її в організації відправки незаконних мігрантів в країни ЄС. Відповідні заяви зробили представники Литви, Латвії та Польщі.