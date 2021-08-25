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Президент Польщі привіз в Україну "гуманітарку" для боротьби з COVID-19 (фото)

Автор
Д. Іщенко
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Президент Польщі привіз в Україну "гуманітарку" для боротьби з COVID-19 (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 23:05
Передача Україні гуманітарної допомоги для протидії rоронавірусу від уряду Польщі

Польща передала Україні засоби захисту, апарати ШВЛ і сотні тисяч доз вакцини від коронавіруса.

Польща передала Україні гуманітарну допомогу в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це у вівторок, 24 серпня, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Ляшко опублікував фото з церемонії передачі, в якій від польської сторони взяв участь президент Польщі Анджей Дуда.

Передача Україні гуманітарної допомоги від Польщі
Передача Україні гуманітарної допомоги від Польщі

За інформацією українського міністра, серед переданої Україні допомоги 650 тис. доз вакцини AstraZeneca, які вже розвезено по регіонах країни.

Гуманітарна допомога Україні від Польщі
Гуманітарна допомога Україні від Польщі

"Засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори і кардіомонітори в найближчі дні також доставлять до медичних установ", — написав міністр.

Гуманітарна допомога Україні від Польщі
Гуманітарна допомога Україні від Польщі

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 24 серпня, зафіксували ще майже 700 нових хворих коронавірусу, що вдвічі більше кількості пацієнтів, що одужали за минулу добу.

Лікар-епідеміолог Катерина Сояк в коментарі "Телеграфу" зазначила, що в Україні низькі темпи вакцинації від коронавіруса.

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