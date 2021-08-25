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Президент Польши привез в Украину "гуманитарку" для борьбы с COVID-19 (фото)

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Президент Польши привез в Украину "гуманитарку" для борьбы с COVID-19 (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 23:05
Передача Украине гуманитарной помощи для противодействия коронавирусу от правительства Польши

Польша передала Украине средства защиты, аппараты ИВЛ и сотни тысяч доз вакцины от коронавируса.

Польша передала Украине гуманитарную помощь в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в соцсети Facebook.

Ляшко опубликовал фото с церемонии передачи, в которой от польской стороны принял участие президент Польши Анджей Дуда.

Передача Украине гуманитарной помощи от Польши
Передача Украине гуманитарной помощи от Польши

По информации украинского министра, среди переданной Украине гумпомощи 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые уже развезены по регионам страны.

Гуманитарная помощь Украине от Польши
Гуманитарная помощь Украине от Польши

"Средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы в ближайшие дни также доставят в медицинские учреждения", — написал министр.

Гуманитарная помощь Украине от Польши
Гуманитарная помощь Украине от Польши

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 24 августа, зафиксировали еще почти 700 новых больных коронавирусом, что вдвое больше количества выздоровевших за прошедшие сутки пациентов.

Врач-эпидемиолог Екатерина Сояк в комментарии "Телеграфу" отметила, что в Украине низкие темпы вакцинации от коронавируса.

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