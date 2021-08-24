Укр

Заболевших в два раза больше, чем выздоровевших: свежая статистика коронавируса в Украине

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Заболевших в два раза больше, чем выздоровевших: свежая статистика коронавируса в Украине Новость обновлена 24 августа 2021, 08:45
Коронавирус в Украине

Летальных случаев за минувшие сутки зафиксировали 27

В Украине по состоянию на утро вторника, 24 августа, зафиксировали еще почти 700 новых больных коронавирусом, что вдвое больше количества выздоровевших за прошедшие сутки пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, за минувшие сутки было зафиксировано 692 новых случая коронавируса, а выздоровели всего 345 пациентов. В числе больных 54 ребенка и 4 медработника. Кроме этого, в понедельник 410 человек госпитализировали, а 27 человек — умерли от COVID-19.

В лидерах по заболеваемости за 23 августа оказался Киев (132), также большое количество больных в Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

С начала пандемии в Украине заболели — 2 275 863 человека, из них выздоровели — 2 201 778, летальных случаев — 53501.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине было зафиксировано более 600 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, увеличилось количество пациентов с тяжелой формой болезни.

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