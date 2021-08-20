Эпидемиолог назвала группу людей, которой необходимо вакцинироваться против коронавируса

Врач считает, что вакцинация против коронавируса в Украине продвигается медленно

Украинцам старше 65 лет, которые весной болели коронавирусом и находились на лечении в больнице, рекомендуется вакцинироваться. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине, по мнению эпидемиолога, по прежнему можно считать низкими.

"Те, кто хотел вакцинироваться, уже это сделал. И сейчас мы такими, можно сказать, пинками собираем остаток людей, которые еще сомневаются в том, хотят ли получать прививку, — рассказала врач. — Может быть, в каких-то регионах очень активно идет вакцинация, но, по моим ощущениям, все происходит с очень большими усилиями и потугами".

Сояк подчеркивает, что вакцины на местах есть, бригады готовы выезжать, но не так уж много людей изъявляют желание. Хотя сейчас в Украине длится этап вакцинной кампании, когда вакцинироваться может каждый желающий. Нужно только обратиться к своему семейному врачу.

По мнению эпидемиолога, темпы вакцинации нельзя назвать хорошими и, вероятно, нам не удастся достигнуть планируемого уровня вакцинации (глава Минздрава Виктор Ляшко ранее говорил о планах вакцинировать 10 миллионов человек за лето. – Авт.).

"Было бы очень важно вакцинировать группы риска, которые при прошлом повышении заболеваемости и масштабной весенней волне занимали госпитальную койку. Это группа населения старше 65 лет, которая чаще всего находилась в стационаре. Поэтому если бы было больше усилий брошено на эту группу населения, возможно, мы бы улучшили ситуацию осенью", — рассказала врач.

Как отметила эпидемиолог, люди старшего возраста подвержены тяжелому течению болезни. К тому же, стоит учитывать сопутствующие заболевания.

Тогда как в Украине, отмечает врач, чаще изъявляют желание сделать прививку те, кто хотел бы получить вакцинальный паспорт и свободно путешествовать, а не пенсионеры и маломобильные группы населения.

Отметим, что в Украине по состоянию на 19 августа 2021 года вакцинировано 4,9 миллиона человек. Из них полностью иммунизированы – 2,9 миллиона человек.