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В Польше вводят режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью: подробности

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Польско-белорусская граница Новость обновлена 02 сентября 2021, 18:25
Польско-белорусская граница

Постановление уже отправили для публикации в "Вестнике законов" и маршалу Сейма

Власти Польши вводят режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Причиной этого стали нелегальные мигранты.

Об этом в четверг, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента Польши Блавей Спихальский, передает Polskie Radio.

"Буквально минуту назад президент решил издать постановление и ввести чрезвычайное положение в районе, указанном Советом министров", — заявил Спихальский.

По его словам, постановление уже отправили для публикации в "Вестнике законов" и маршалу Сейма. По конституции Польши, оно должно быть поставлено на голосование в парламенте.

Стоит отметить, что во вторник, 31 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны обратилось к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

По данным польских пограничников, только за август 2021 было зафиксировано более 3000 попыток нелегального пересечения.

Отмечается, что чрезвычайное положение планируют ввести на 30 дней с возможностью продления. Он будет действовать на всех 183 населенных пунктах польско-белорусской границы в Подляшском и Люблинском воеводствах.

Как сообщал "Телеграф", соседние с Беларусью страны обвиняют ее в организации отправки незаконных мигрантов в страны ЕС. Соответствующие заявления сделали представители Литвы, Латвии и Польши.

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