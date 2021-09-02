В Польше вводят режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью: подробности
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Постановление уже отправили для публикации в "Вестнике законов" и маршалу Сейма
Власти Польши вводят режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Причиной этого стали нелегальные мигранты.
Об этом в четверг, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента Польши Блавей Спихальский, передает Polskie Radio.
"Буквально минуту назад президент решил издать постановление и ввести чрезвычайное положение в районе, указанном Советом министров", — заявил Спихальский.
По его словам, постановление уже отправили для публикации в "Вестнике законов" и маршалу Сейма. По конституции Польши, оно должно быть поставлено на голосование в парламенте.
Стоит отметить, что во вторник, 31 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны обратилось к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.
По данным польских пограничников, только за август 2021 было зафиксировано более 3000 попыток нелегального пересечения.
Отмечается, что чрезвычайное положение планируют ввести на 30 дней с возможностью продления. Он будет действовать на всех 183 населенных пунктах польско-белорусской границы в Подляшском и Люблинском воеводствах.
Как сообщал "Телеграф", соседние с Беларусью страны обвиняют ее в организации отправки незаконных мигрантов в страны ЕС. Соответствующие заявления сделали представители Литвы, Латвии и Польши.
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