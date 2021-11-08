Мігранти зробили перші спроби прорватися через білорусько-польський кордон: Варшава заявила про боєготовність

Литва також повідомила про посилення контролю на кордоні з Білоруссю

На фоні загострення ситуації на білорусько-польському кордоні, де сотні мігрантів намагаються прорватися у Польщу, офіційна Варшава збільшила кількість прикордонників, правоохоронців та солдатів. Країна заявила про повну боєготовність.

Про це повідомив глава польського МВС Маріуш Камінські у Twitter.

За словами міністра, ситуація на пункті пропуску в Кузні є складною вже декілька днів, тому вони готові до будь-чого і готові до жорсткого захисту кордону.

Влада Польщі не виключає, що доведеться стягувати на місця інші територіальні одиниці та підтримувати прикордонників таким чином. Польща заявила, що війська для підтримки можуть бути готові протягом 6 годин.

Тим часом пресслужба МВС Польщі повідомила про перші спроби прориву кордону з боку мігрантів. Судячи з опублікованих кадрів, деякі особи намагалися повалити огорожу з колючого дроту на польсько-білоруському кордоні, однак їм це не вдалося.

Влада Литви через ескалацію конфлікту на кордоні Польщі та Білорусі заявила, що направить туди свої війська. Як передає Reuters, таким чином країна готується до можливого припливу мігрантів. Варто зазначити, що інформацію про кількість солдатів, яких перекинуть для захисту кордонів, у МВС Литви відмовляються розголошувати через міркування безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували колону мігрантів — сотні людей з рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги".