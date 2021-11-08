Мигранты сделали первые попытки прорваться через белорусско-польскую границу: Варшава заявила о боеготовности

Литва также сообщила об усилении контроля на границе с Беларусью

На фоне обострения ситуации на белорусско-польской границе, где сотни мигрантов пытаются прорваться в Польшу, официальная Варшава увеличила количество пограничников, стражей порядка и солдат. Страна заявила о полной боеготовности.

Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминский в Twitter.

По словам министра, ситуация на пункте пропуска в Кузне сложна уже несколько дней, поэтому они готовы к чему-либо и даже к жесткой защите границы.

Власти Польши не исключают, что придется стягивать на места другие территориальные единицы и поддерживать пограничников таким образом. Польша заявила, что войска для поддержки могут быть готовы в течение 6 часов.

Тем временем пресс-служба МВД Польши сообщила о первых попытках прорыва границы со стороны мигрантов. Судя по опубликованным кадрам, некоторые лица пытались свалить изгородь из колючей проволоки на польско-белорусской границе, однако им это не удалось.

Власти Литвы из-за эскалации конфликта на границе Польши и Беларуси заявили, что направят туда свои войска. Как передает Reuters, таким образом, страна готовится к возможному притоку мигрантов. Следует отметить, что информацию о количестве солдат, переброшенных для защиты границ, в МВД Литвы отказываются разглашать из-за соображений безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги".