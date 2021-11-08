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Сотни мигрантов отправились из Беларуси в Польшу: Варшава созывает экстренное заседание

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Колонна мигрантов идет к польской границе Новость обновлена 08 ноября 2021, 12:16
Колонна мигрантов идет к польской границе

Польские власти ситуацией на границе возмущены и заявляют об эскалации конфликта со стороны Беларуси

В понедельник, 8 ноября, на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги".

Соответствующие видео появились в Telegram-канале Nexta.

Известно, что мигранты колонной в сопровождении вооруженных людей двигались в сторону Польши вблизи пограничного перехода Брузги-Кузница.

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что мигранты действительно двигаются вдоль трассы к границе с Польшей, но в ситуации обвинили польские власти, якобы вытесняющие нелегалов.

"Пограничный караул Польши неоднократно рапортовал о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На такой шаг отчаяния беженцев побудило равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — заявили в ведомстве.

Позже появилась информация, что люди с оружием согнали колонну в лес и сотни людей находятся там. По информации NEXTA, большинство людей в колонне — курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

Тем временем в Польше собирают экстренное совещание из-за ситуации на границе с Беларусью. На нем присутствуют премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел Мариуш Каминский и министр обороны Мариуш Блащак.

Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что власти Беларуси такими поступками стремятся довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв.

"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на любой из сторон", — сказал Вавжик в эфире "Польского радио".

Ситуацию на белорусско-польской границе также прокомментировал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Политик написал в Twitter, что таким образом белорусский диктатор приказал избавиться от всех «туристов», которых много собралось на улицах Минска. И добавил, что ни на какие переговоры и уступки Беларуси идти не стоит.

Напомним, как сообщал "Телеграф", сложная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается уже не первый месяц. Из-за нелегальных мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.

Теги:
#Мигранты #Польша #Беларусь #Погранслужба
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