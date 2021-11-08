Сотні мігрантів вирушили з Білорусі на Польщу: Варшава скликає екстрене засідання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 110
Польська влада ситуацією на кордоні обурена і заявляє про ескалацію конфлікту з боку Білорусі
У понеділок, 8 листопада, на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів — сотні людей з рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги".
Відповідні відео з’явилися у Telegram-каналі Nexta.
Відомо, що мігранти колоною у супроводі озброєних людей рухалися у бік Польщі поблизу прикордонного переходу Брузги — Кузниця.
У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що мігранти дійсно рухаються вздовж траси до кордону з Польщею, але у ситуації звинуватили польську владу, яка нібито витісняє нелегалів.
"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукало байдужість і нелюдське ставлення польської влади", — заявили у відомстві.
Пізніше з’явилася інформація, що люди зі зброєю зігнали колону у ліс і сотні людей зараз знаходяться там. За інформацією NEXTA, більшість людей у колоні — курди, які нещодавно прибули у Білорусь з Іраку.
Тим часом у Польші збирають екстрену нараду через ситуацію на кордоні з Білоруссю. На ній будуть присутні премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та міністр оборони Маріуш Блащак.
Міністр закордонних справ Польщі Петро Вавжик заявив, що влада Білорусі такими вчинками прагне довести ситуацію на кордоні з Польщею до смертельних жертв.
"Я переконаний, це навіть не враження, а я переконаний, що білоруська влада прагне ескалації, ескалації, яка призведе до того, що будуть смертельні жертви на будь-якій зі сторін", — сказав Вавжик в ефірі "Польського радіо".
Ситуацію на білорусько-польському кордоні також прокоментував глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс. Політик написав у Twitter, що таким чином білоруський диктатор наказав позбутися всіх «туристів», яких забагато зібралося на вулицях Мінська. І додав, що на жодні переговори та поступки Білорусі йти не варто.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", складна ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається вже не перший місяць. Через нелегальних мігрантів влада Польщі ввела надзвичайний стан.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-