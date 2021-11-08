Сотні мігрантів вирушили з Білорусі на Польщу: Варшава скликає екстрене засідання

Польська влада ситуацією на кордоні обурена і заявляє про ескалацію конфлікту з боку Білорусі

У понеділок, 8 листопада, на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів — сотні людей з рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги".

Відповідні відео з’явилися у Telegram-каналі Nexta.

Відомо, що мігранти колоною у супроводі озброєних людей рухалися у бік Польщі поблизу прикордонного переходу Брузги — Кузниця.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що мігранти дійсно рухаються вздовж траси до кордону з Польщею, але у ситуації звинуватили польську владу, яка нібито витісняє нелегалів.

"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукало байдужість і нелюдське ставлення польської влади", — заявили у відомстві.

Пізніше з’явилася інформація, що люди зі зброєю зігнали колону у ліс і сотні людей зараз знаходяться там. За інформацією NEXTA, більшість людей у колоні — курди, які нещодавно прибули у Білорусь з Іраку.

Тим часом у Польші збирають екстрену нараду через ситуацію на кордоні з Білоруссю. На ній будуть присутні премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр закордонних справ Польщі Петро Вавжик заявив, що влада Білорусі такими вчинками прагне довести ситуацію на кордоні з Польщею до смертельних жертв.

"Я переконаний, це навіть не враження, а я переконаний, що білоруська влада прагне ескалації, ескалації, яка призведе до того, що будуть смертельні жертви на будь-якій зі сторін", — сказав Вавжик в ефірі "Польського радіо".

Ситуацію на білорусько-польському кордоні також прокоментував глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс. Політик написав у Twitter, що таким чином білоруський диктатор наказав позбутися всіх «туристів», яких забагато зібралося на вулицях Мінська. І додав, що на жодні переговори та поступки Білорусі йти не варто.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", складна ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається вже не перший місяць. Через нелегальних мігрантів влада Польщі ввела надзвичайний стан.