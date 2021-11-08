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Мігрантів із Білорусі можуть легко розвернути у бік України за бажанням Путіна - Юрій Романенко

Автор
Юрій Романенко Юрій Романенко
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Польща посилено захищає свої кордони з Білоруссю Новина оновлена 08 листопада 2021, 15:42
Польща посилено захищає свої кордони з Білоруссю

Мігранти на кордоні з Польщею вигідні Москві

У понеділок, 8 листопада, на білорусько-польському кордоні було зафіксовано величезний натовп нелегальних мігрантів. Сотні чоловіків та жінок із рюкзаками намагалися потрапити до пункту пропуску "Брузги". Дуже "барвиста" картинка для місцевих та іноземних (у цьому випадку й українських) засобів масової інформації.

Кордон Польщі штурмують орди мігрантів із Білорусі, яких спеціально запустили, щоб показувати "цинічність Європи".

Разом з тим, Європі час би прийняти той факт, що поки на її кордоні не стрілятимуть у прибульців, то жодного кордону на замку не буде.

До речі, як вважаєте, а що буде, якщо орда поверне до кордону з Україною? Ну якщо у Путіна з’явиться такий план? Дати картинку, як українські прикордонники чухають ріпу, а фоном накачування інформаційної повістки жахами варварства та відсутності гуманізму. Ну те, що вони останні місяці по Литві робили.

Тож я б в Офісі президента замислився щодо цього.

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Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь #Кордон #Юрій Романенко
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