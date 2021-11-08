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Мигрантов из Беларуси могут легко развернуть в сторону Украины по желанию Путина - Юрий Романенко

Автор
Юрий Романенко Юрий Романенко
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Польша усиленно охраняет свои границы с Беларусью Новость обновлена 08 ноября 2021, 15:42
Польша усиленно охраняет свои границы с Беларусью

Толпы мигрантов на границе с Польшей выгодны Москве

В понедельник, 8 ноября, на белорусско-польской границе была зафиксирована огромная толпа нелегальных мигрантов. Сотни мужчин и женщин с рюкзаками пытались попасть в пункт пропуска "Брузги". Весьма "красочная" картинка для местных и иностранных (в этом случае и украинских) средств массовой информации.

Границу Польши штурмуют орды мигрантов из Беларуси, которых специально запустили, дабы показывать "циничность Европы".

Вместе с тем, Европе пора бы принять тот факт, что пока на ее границе не будут стрелять в пришельцев, то никакой границы на замке не будет.

Кстати, как думаете, а что будет, если орда повернет к границе с Украине? Ну, если у Путина появится такой план? Дать картинку, как украинские погранцы чешут репу, а фоном накачивание информационной повестки ужасами варварства и отсутствия гуманизма. Ну то, что они последние месяцы по Литве делали.

Так что я б в Офисе президента задумался на этот счет.

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Теги:
#Мигранты #Польша #Беларусь #Граница #Юрий Романенко
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