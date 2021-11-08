Беларусь наносит миграционный удар: чем ситуация грозит Украине

Ситуация с мигрантами на границе между Беларусь и ЕС режиссируется из Кремля, убежден политический эксперт

Беларусь и Россия продолжают запускать миграционные волны в страны Евросоюза. В понедельник, 8 ноября, на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов. Польша ответила стягиванием к границе дополнительных сил и средств. Уже начались попытки штурма.

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

Идеолог миграционной волны сидит в Кремле

"Ситуация, которая сейчас наблюдается на границе Польши и Беларуси, не является чем-то новым. Но в данный момент она стала в значительной мере кульминационной. Связано это с тем, что погода понемногу портится. И скоро беженцев из более южных, чем наши страны, будет сложно убедить в возможности перейти кордон", – поясняет Евгений Магда.

По его мнению, следует вести речь о целенаправленных действиях не столько белорусской власти, сколько России.

"Я практически убежден, что именно РФ стоит за этим кризисом, преследуя личные цели и интересы. Беларусь выполнять функции лишь оператора работы с беженцами, тогда как их идеолог этих процессов находится в Кремле. Россия таким образом убивает несколько зайцев, – считает Евгений Магда. – Во-первых, пытается дестабилизировать ЕС изнутри. И, ослабив его позиции, добиться укоренного запуска "Северного потока-2". Во-вторых, Путин еще крепче привязывает Беларусь к РФ, представляя Лукашенко как последнего диктатора Европы, с которым никто из цивилизованных стран не будет иметь дела. В-третьих, нагнетается ситуация и возле украинских границ. Напомню, что у нас – более 1 тысяч км совместной границы с Беларусью. И нет гарантии, что в какой-то момент мигранты не будут перенаправлены на границу с Украиной — хотя бы под видом, что ее легче преодолеть. Надеюсь, наше высшее военно-политическое руководство просчитывает такие варианты".

По мнению эксперта, подобными маневрами Кремль, без помощи которого волны мигрантов не оказались бы на территории Беларуси, создает многослойный фактор влияния на разных политически игроков. И демонстрирует свои возможности быть максимально деструктивным. При этом, конечно, в РФ стараются максимально снизить свою роль в миграционном кризисе.

Вызов не только для Польши и Литвы, но и для Украины

Евгений Магда также напоминает, что недавно Беларусь разорвала соглашение о реадмиссии с ЕС. То самое соглашение, которым государства дают доброго на приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), подлежащих депортации из другого государства. Суть в том, что ЕС теперь не сможет возвращать в Беларусь беженцев.

"Потому польские военные и пограничники физически прикрывают границу. Да, в октябре в Польше на официальном уровне поддержали решение о строительстве 5-метровго забора на польско-белорусской границе. Но это решение воплощается в жизнь не так быстро, как хотелось бы. Еще один интересный момент. Всё происходит накануне Дня Независимости Польши, который отмечается 11 ноября. То есть, руками Лукашенко официальной Варшаве кремлевское руководство делает своеобразный "подарок". Расчет инициаторов этой навалы мигрантов — очевиден. Они надеются, что страдания мигрантов в приграничной зоне, в связи с нелегальным пересечением границ (что будут информационно стараться максимально приуменьшить) привлечет внимание правозащитников (и это уже есть). Те будут раскачивать ситуацию в странах ЕС, требуя пропустить мигрантов. Раскачивать ситуацию подобным образом в Беларуси вряд ли получится из-за общественно-политический климата там на сегодняшний момент", – подчеркивает Евгений Магда.

Он уверен, что происходящее – серьезный вызов для представителей польской и литовской власти. Им приходится реагировать оперативно, а порой и жестко.

"Украине в сложившейся ситуации следует высказывать солидарную с Польшей и Литвой позицию, в том числе, потому что мы являемся составляющими Любинского треугольника. И тут получается неоднозначная ситуация, ведь именно сейчас Украина проводит активный импорт белорусской электроэнергии… Важно понимать, что данный кризис – масштабное проявление гибридной агрессии со стороны РФ и Беларуси. И он показывает Европе и всему миру, что сегодня борьба идет не за территории, а за настроения и восприятие ситуации. Украине следует выстроить собственную линию поведения, которая бы отвечала нашим национальным интересам, отображала позицию европейских партнеров. И при этом не ударила по множеству экономических связей, который у нас так или иначе есть с Беларусью", – резюмирует Евгений Магда.

Как ранее сообщал "Телеграф", сложная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается уже не первый месяц. Из-за нелегальных мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич анализировал для "Телеграфа" миграционный кризис между Беларусью и ЕС.