Александр Коваленко, военный обозреватель и блогер. Известен также под псевдонимом "Злой одессит".

Всё-таки в Кремле решили отомстить Александру Лукашенко за его очередное непризнание оккупированного Крыма "частью" России и сделали это через инструмент, которым уже давно привязали Григоровича к себе. С помощью нелегальных мигрантов.

Как известно, в этом году на границе со странами Балтии и Польшей разгорелся настоящий миграционный кризис, который вполне можно назвать тактикой миграционного терроризма, осуществляемого Минском и Москвой, с целью оказания давления на страны ЕС. И именно Минском и Москвой, но никак не одним только Минском.

Дело в том, что тактика такого формата давления на ЕС была предложена именно Москвой Минску, как уже не единожды испробованная её и даже сравнительно не так давно. Вспомнить хотя бы события 2015 года, когда лавина беженцев из Сирии буквально захлестнула Европу.

В этот раз, российская сторона решила использовать настроения обиженного на весь мир Лукашенко для продвижения идеи такого формата шантажа, а в качестве поставщика основного ресурса давления, нелегальных мигрантов, используются направления через Россию. Именно Россия обеспечивает доставку в Беларусь сирийцев, иракцев и прочих, для последующего и сопровождения беларусскими силовиками к границе с европейскими странами.

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Но это была прелюдия, а что же сегодня?

Сегодня в открытом доступе, в российском сегменте, появляется огромное количество видео, на которых запечатлено продвижение многолюдных, стройных колон из нелегальных эмигрантов, движущиеся по трасам и лесным тропам Беларуси к границе с Польшей. При этом данные видео сопровождаются пояснением, что это всё исключительно месть Лукашенко Европе, а Россия тут не причём и даже более того, Россию очень озадачивает растущая террористическая угроза от всей вот этой вот навалы.

То есть, во всём виноват Лукашенко, а то, что данный проект кремлёвских рук дело и поддерживается именно Россией – ничего подобного!

Фактически, это можно расценивать как камень не просто в огород, а в лоб Лукашенко, за то, что на днях ушёл от прямого "признания" Крыма российским, а обошёлся общими фразами и словоблудием.

С другой стороны, действия российской пропаганды в данном случае сигнализируют как минимум о двух явных вещах. Первая – это классическое "у вора шапка горит", когда причастность Москвы к миграционному шантажу Европы Минском более чем очевидна. Вторая – тема "признания" Крыма настолько болезненная для Кремля, что после финта Лукашенко, они не смогли удержаться и не отомстить ему.