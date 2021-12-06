Угроза вторжения России нависла не только над Украиной: куда еще может ударить Путин

Кремль за два часа может отрезать страны Балтии от ЕС.

В западных СМИ в последнее время активно освещается тема концентрирования российских войск на границе с Украиной. Согласно последним данным, в настоящее время там расположены около 94 тысяч военнослужащих, однако ожидается, что вскоре их может стать 175 тысяч. На фоне этого регулярно поступают заявления о возможном начале полномасштабного вторжения в Украину, однако растущую угрозу ощущают на себе и жители стран Балтии.

Об этом говорится в материале The Times.

В частности источники издания в НАТО и Украине рассказали, что Кремль может попытаться установить контроль над Сувалкским коридором.

Такое название носит участок границы между Польшей и Литвой, продолжительностью почти в 100 километров. Для России он важен, так как позволит по суше соединить Беларусь и Калининградскую область, но в случае его захвата Литва, Латвия и Эстония окажутся отрезанными от остальной части Евросоюза и союзников по НАТО.

Отмечается, что для достижения этих целей Кремль может воспользоваться мигрантами, которых может использовать для эскалации беспорядков в регионе.

После этого российские войска могут под прикрытием "гуманитарного кризиса" занять коридор и установить над ним контроль.

Издание пишет, что по оценкам украинских разведчиков, всю эту операцию можно провернуть в течение двух часов.

Сувалкский коридор

В частности источники издания говорят, что ранее предпринятые попытки мигрантов штурмовать границу Польши из Беларуси являются проверкой НАТО на то, будет ли введено в действие положение о коллективной обороне.

Напомним, "Телеграф" ранее собрал всю информацию о том, где Россия собирает войска и куда могут быть нанесены удары в первую очередь.