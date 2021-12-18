Об Украине без Украины: Россия настаивает на прямых переговорах с США о "гарантиях безопасности"
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РФ выдвинула ряд требований к НАТО. В США их изучили.
Россия хочет договариваться с США без посторонних — вести переговоры про гарантии безопасности только в рамках отношений двух государств. Отметим, это заявление сделано на фоне обострившихся отношений РФ и НАТО из-за российских войск возле украинских границ.
Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков отметил "ТАСС", что присутствие других стран приведет к "словоблудию".
Он осознает, что отношения ухудшились и считает, что Вашингтон должен "отказаться от своих шаблонов", чтобы наладить ситуацию. В США накануне заявляли, что консультации по безопасности в Европе будут проводиться совместно с европейскими партнерами НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что страны имеют право на самоопределение внешней политики.
Напомним, как писал "Телеграф", одним из требований России, которое она не единожды озвучивала ранее, является остановка продвижения Альянса к границам РФ. В частности — недопуск Украины в объединение. Также РФ предлагает вывести войска и вооружение НАТО из некоторых европейских стран.
При этом — подозрительность в отношении планов Альянса заставило Россию сделать заявление про возможность зеркальных мер по размещению ракет, способных нести ядерные заряды в Европе.
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