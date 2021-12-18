Об Украине без Украины: Россия настаивает на прямых переговорах с США о "гарантиях безопасности"

РФ выдвинула ряд требований к НАТО. В США их изучили.

Россия хочет договариваться с США без посторонних — вести переговоры про гарантии безопасности только в рамках отношений двух государств. Отметим, это заявление сделано на фоне обострившихся отношений РФ и НАТО из-за российских войск возле украинских границ.

Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков отметил "ТАСС", что присутствие других стран приведет к "словоблудию".

Он осознает, что отношения ухудшились и считает, что Вашингтон должен "отказаться от своих шаблонов", чтобы наладить ситуацию. В США накануне заявляли, что консультации по безопасности в Европе будут проводиться совместно с европейскими партнерами НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что страны имеют право на самоопределение внешней политики.

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Напомним, как писал "Телеграф", одним из требований России, которое она не единожды озвучивала ранее, является остановка продвижения Альянса к границам РФ. В частности — недопуск Украины в объединение. Также РФ предлагает вывести войска и вооружение НАТО из некоторых европейских стран.

При этом — подозрительность в отношении планов Альянса заставило Россию сделать заявление про возможность зеркальных мер по размещению ракет, способных нести ядерные заряды в Европе.