Рус

Так роблять у двох випадках: навіщо Кремль виставляє НАТО умови - Мустафа Найєм

Автор
Мустафа Найєм Мустафа Найєм
Дата публікації
Читать на русском
Автор
126
Свої пропозиції до НАТО РФ озвучила у грудні Новина оновлена 11 січня 2022, 12:44
Свої пропозиції до НАТО РФ озвучила у грудні

Журналіст і політик Мустафа Найєм оцінив вимоги Кремля щодо НАТО у Європі.

НАТО ніколи не відійде до кордонів 1997 року. Це розуміють у Москві, це знають у Вашингтоні, і це очевидно всім спостерігачам. Тим не менш, Кремль уже тиждень розмахує цим ультиматумом за будь-якої можливості.

Так голосно неможливого вимагають у двох випадках.

Коли свідомо хочуть отримати відмову, щоб отримати формальний привід замахнутись на більше, ніж тобі належить у пристойному суспільстві.

Так роблять кидали.

Або коли страх настільки великий, що вимагають всього сподіватися отримати хоч щось.

Так роблять діти.

По-моєму, ми маємо справу з боягузливою, наляканою і дуже підленькою дитиною, у якої в руках опинилися палиця і гучномовець.

А що роблять із такими дітьми? Вірно — обіцяють що завгодно, дають брязкальце і чекають, поки нагорлається, втомиться і заспокоїться.

І ось тут важливо, щоб усі сторони розуміли, що Україна вже давно не брязкальце. Без хибного пафосу. Ми вже навряд чи "купимося" на фількіну грамоту в обмін на дві тисячі атомних боєголовок, як це було в 1994 році.

А ось усвідомлення, що в тилу нас зрадили, а попереду — окупація і фронт, може призвести до того, що заспокоювати доведеться кілька десятків мільйонів людей, які перестали вірити в глибоке занепокоєння, але вже давно звикли і до дубинки сусіда, і до її істерик.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#НАТО #РФ #Ультиматум
Зустріч лідера України та радників з Німеччини та Франції
Політика
"Настав час домовлятися": Зеленський зробив гучну заяву про війну на Донбасі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зустріч лідера України та радників з Німеччини та Франції
"Настав час домовлятися": Зеленський зробив гучну заяву про війну на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Ілля Кива під час ексклюзивного інтерв’ю "Телеграфу"
Киві повернуть відібраний карабін: подробиці
Дата публікації
Категорія
Вводять непрямі методи податкового контролю
Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це торкнеться
Дата публікації
Категорія
У наступні два місяці долар може зрости до 28,5 грн
Долар по 28,5: експерти розповіли, що буде з курсом валют найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Відправлення вірменських сил ОДКБ до Казахстану
Токаєв оголосив про виведення військ ОДКБ із Казахстану: подробиці