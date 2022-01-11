Журналіст і політик Мустафа Найєм оцінив вимоги Кремля щодо НАТО у Європі.

НАТО ніколи не відійде до кордонів 1997 року. Це розуміють у Москві, це знають у Вашингтоні, і це очевидно всім спостерігачам. Тим не менш, Кремль уже тиждень розмахує цим ультиматумом за будь-якої можливості.

Так голосно неможливого вимагають у двох випадках.

Коли свідомо хочуть отримати відмову, щоб отримати формальний привід замахнутись на більше, ніж тобі належить у пристойному суспільстві.

Так роблять кидали.

Або коли страх настільки великий, що вимагають всього сподіватися отримати хоч щось.

Так роблять діти.

По-моєму, ми маємо справу з боягузливою, наляканою і дуже підленькою дитиною, у якої в руках опинилися палиця і гучномовець.

А що роблять із такими дітьми? Вірно — обіцяють що завгодно, дають брязкальце і чекають, поки нагорлається, втомиться і заспокоїться.

І ось тут важливо, щоб усі сторони розуміли, що Україна вже давно не брязкальце. Без хибного пафосу. Ми вже навряд чи "купимося" на фількіну грамоту в обмін на дві тисячі атомних боєголовок, як це було в 1994 році.

А ось усвідомлення, що в тилу нас зрадили, а попереду — окупація і фронт, може призвести до того, що заспокоювати доведеться кілька десятків мільйонів людей, які перестали вірити в глибоке занепокоєння, але вже давно звикли і до дубинки сусіда, і до її істерик.