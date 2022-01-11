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Так делают в двух случаях: зачем Кремль выставляет НАТО условия - Мустафа Найем

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Мустафа Найем Мустафа Найем
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Свои предложения к НАТО РФ озвучила в декабре Новость обновлена 11 января 2022, 12:44
Свои предложения к НАТО РФ озвучила в декабре

Журналист и политик Мустафа Найем оценил требования Кремля о НАТО в Европе.

НАТО никогда не отойдет к границам 1997 года. Это понимают в Москве, это знают в Вашингтоне, и это совершенно очевидно всем наблюдателям. Тем не менее, Кремль уже неделю размахивает этим ультиматумом при любой возможности.

Так громко невозможного требуют в двух случаях.

Когда сознательно хотят получить отказ, чтобы получить формальный повод замахнуться на большее, чем тебе положено в приличном обществе.

Так делают кидалы.

Либо когда страх настолько велик, что требуют всего в надежде получить хоть что-то.

Так делают дети.

По-моему, мы имеем дело с трусливым, напуганным и весьма подленьким ребенком, у которого в руках оказались дубинка и громкоговоритель.

А что делают с такими детьми? Верно — обещают что угодно, дают погремушку и ждут пока наорется, устанет и успокоится.

И вот тут важно, чтобы все стороны понимали, что Украина — уже давно не погремушка. Без ложного пафоса. Мы уже вряд ли "купимся" на филькину грамоту в обмен на две тысячи атомных боеголовок, как это было в 1994 году.

А вот осознание, что в тылу нас предали, а впереди — оккупация и фронт, может привести к тому, что успокаивать придется пару десятков миллионов людей, которые перестали верить в глубокую озабоченность, но уже давно привыкли и к дубинке соседа, и к ее истерикам.

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Теги:
#НАТО #РФ #Ультиматум
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