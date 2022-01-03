НАТО вмешается? Что говорят в мире об угрозе вторжения войск Путина в Украину
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Начало 2022 года стало насыщенным во внешнеполитической жизни Украины
Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину остается топ-темой на повестке дня. Уже в первые дни 2022 года состоялся важный для украинцев телефонный разговор президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. И пока НАТО стало на сторону Украины и заявляет о готовности дать отпор агрессии Путина, Германия и Россия заговорили о "новом начале" в отношениях стран.
Что думают в мире о вероятности вторжения России в Украину и кто готов нам помочь – подробнее в материале "Телеграфа".
Разговор Зеленского и Байдена: что обсудили Украина и США
В ночь со 2 на 3 января 2022 года состоялась телефонная беседа президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом. По данным Офиса президента Украины, общение длилось более полутора часов. Во-первых, президенты обсудили обстановку на границах Украины. По словам Зеленского, США играет активную роль в урегулировании ситуации. Кроме того, гарант поблагодарил Байдена за позицию "ничего об Украине без Украины", а еще за готовность решительно реагировать в случае агрессивных действий РФ в отношении нашей страны.
Второй важный вопрос беседы лидеров – вход Украины в НАТО. Так, США намерены продолжить сотрудничество с Украиной, в том числе касательно НАТО. Стало известно, что заседание Комиссии Украина – НАТО состоится уже в ближайшие дни.
Как реагирует НАТО на угрозу российского вторжения в Украину
Готовность НАТО жестко реагировать на агрессию России в отношении Украины подтвердило и недавнее заявление председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа. Как пишет CBS News, в случае вторжения РФ в Украину НАТО подойдет к российским границам. По мнению Шиффа, такое решение поможет сдержать вероятность нападения. Также он отметил, что позиция США и их союзников в этом вопросе едина. По словам Шиффа, если войска Путина зайдут в Украину, то это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет.
Предотвратить российское вторжение, добавил Шифф, могут только строжайшие санкции против Путина.
Германия и Россия: что может измениться в отношениях стран
Как пишет Bild, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос отношений с Россией поставлен в приоритет. Сообщается, что Германия может начать новый этап в коммуникациях с РФ, в том числе это касается газовой политики. Кроме того, есть вероятность, что встреча немецкого лидера с российским президентом состоится уже в январе. По мнению издания, такое положение дел не выгодно для "зеленых", поскольку те ведут более критическую линию в отношениях с Москвой как в вопросах внешней политики, так и касаемо "Северного потока-2". Bild также отмечает, что позиция по РФ "зеленой" главы немецкого МИД Анналены Бербок отлична от социал-демократа Шольца.
О вероятных изменениях в российско-немецких отношениях говорит и представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, как передает ТАСС. По его словам, советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер в ближайшие семь дней встретится с российскими и французским коллегами. Но о встрече глав государств Хебештрайт конкретной информации не дал. Также он подчеркнул, что Германия и Франция готовы идти на контакт в "нормандском формате", а "украинский кризис", по его мнению, возможно "решить лишь дипломатией".
Напомним, что в конце 2021 года Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили необходимость деэскалации конфликта. По мнению США, есть два пути разрешения накалившейся ситуации: дипломатический и экономический. Россия же на вероятность усиления санкций отреагировала категорично, предупреждая о разрыве отношений между странами. Кроме того, разошлись мнения лидеров и в отношении действий НАТО: Путин выступил резко против продвижения сил Альянса на восток, в Украину.
В последнее время градус российско-украинского конфликта увеличивается. Россия стягивает к украинским границам новые силы и средства. Кроме того, Кремль выдвигает ряд ультиматумов против сотрудничества Украины и НАТО. О том, как далее может развиваться ситуация и на что готов пойти президент РФ Владимир Путин – читайте в одном из материалов "Телеграфа".
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