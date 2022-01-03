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НАТО втрутиться? Що говорять у світі про загрозу вторгнення військ Путіна в Україну

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Хто з країн готовий підтримати Україну у разі відкритої агресії Путіна Новина оновлена 03 січня 2022, 17:17
Хто з країн готовий підтримати Україну у разі відкритої агресії Путіна

Початок 2022 року став насиченим у зовнішньополітичному житті України

Загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну залишається топ-темою на порядку денному. Вже в перші дні 2022 року відбулася важлива для українців телефонна розмова президентів США й України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського. І поки НАТО стало на бік України та заявляє про готовність дати відсіч агресії Путіна, Німеччина і Росія заговорили про "новий початок" у відносинах країн.

Що думають у світі про ймовірність вторгнення Росії в Україну та хто готовий нам допомогти – докладніше у матеріалі "Телеграфу".

Розмова Зеленського та Байдена: що обговорили Україна і США

У ніч із 2 на 3 січня 2022 року відбулася телефонна бесіда президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом. За даними Офісу президента України, спілкування тривало понад півтори години. По-перше, президенти обговорили ситуацію на кордонах України. За словами Зеленського, США відіграє активну роль у врегулюванні ситуації. Крім того, гарант подякував Байдену за позицію "нічого про Україну без України", а ще за готовність рішуче реагувати у разі агресивних дій РФ щодо нашої країни.

Друге важливе питання розмови лідерів – вхід України до НАТО. Так, США мають намір продовжити співпрацю з Україною, зокрема щодо НАТО. Стало відомо, що засідання Комісії Україна – НАТО відбудеться вже найближчими днями.

Байден та Зеленський провели телефонну розмову на початку 2022 року
Байден та Зеленський провели телефонну розмову на початку 2022 року

Як реагує НАТО на загрозу російського вторгнення в Україну

Готовність НАТО жорстко реагувати на агресію Росії щодо України підтвердила й нещодавня заява голови Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа. Як пише CBS News, у разі вторгнення РФ до України НАТО підійде до російських кордонів. На думку Шиффа, таке рішення допоможе утримати ймовірність нападу. Також він зазначив, що позиція США та їхніх союзників у цьому питанні єдина. За словами Шиффа, якщо війська Путіна зайдуть до України, то це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне.

Запобігти російському вторгненню, додав Шифф, можуть лише найсуворіші санкції проти Путіна.

Німеччина та Росія: що може змінитися у відносинах країн

Як пише Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання відносин із Росією поставлене у пріоритет. Повідомляється, що Німеччина може розпочати новий етап у комунікаціях із РФ, зокрема це стосується газової політики. Крім того, є можливість, що зустріч німецького лідера з російським президентом відбудеться вже в січні. На думку видання, такий стан справ не вигідний для "зелених", оскільки ті ведуть більш критичну лінію у відносинах з Москвою як у питаннях зовнішньої політики, так і щодо "Північного потоку-2". Bild також зазначає, що позиція щодо РФ "зеленого" глави німецького МЗС Анналени Бербок відмінна від соціал-демократа Шольца.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Про ймовірні зміни у російсько-німецьких відносинах говорить і представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, як передає ТАСС. За його словами, радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер у найближчі сім днів зустрінеться з російськими і французьким колегами. Але про зустріч глав держав Хебештрайт конкретної інформації не надав. Також він наголосив, що Німеччина та Франція готові йти на контакт у "нормандському форматі", а "українську кризу", на його думку, можливо "вирішити лише дипломатією".

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову й обговорили необхідність деескалації конфлікту. На думку США, є два шляхи вирішення ситуації: дипломатичний і економічний. Росія ж на можливість посилення санкцій відреагувала категорично, попереджаючи про розрив відносин між країнами. Крім того, розійшлися думки лідерів щодо дій НАТО: Путін виступив різко проти просування сил Альянсу на схід, в Україну.

Останнім часом градус російсько-українського конфлікту зростає. Росія стягує до українських кордонів нові сили та засоби. Крім того, Кремль висуває низку ультиматумів проти співпраці України та НАТО. Про те, як далі може розвиватися ситуація, і на що готовий піти президент РФ Володимир Путін – читайте в одному з матеріалів "Телеграфу".

Теги:
#Україна #НАТО #Володимир Путін #Джо Байден #Володимир Зеленський
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