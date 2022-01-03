НАТО втрутиться? Що говорять у світі про загрозу вторгнення військ Путіна в Україну

Початок 2022 року став насиченим у зовнішньополітичному житті України

Загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну залишається топ-темою на порядку денному. Вже в перші дні 2022 року відбулася важлива для українців телефонна розмова президентів США й України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського. І поки НАТО стало на бік України та заявляє про готовність дати відсіч агресії Путіна, Німеччина і Росія заговорили про "новий початок" у відносинах країн.

Що думають у світі про ймовірність вторгнення Росії в Україну та хто готовий нам допомогти – докладніше у матеріалі "Телеграфу".

Розмова Зеленського та Байдена: що обговорили Україна і США

У ніч із 2 на 3 січня 2022 року відбулася телефонна бесіда президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом. За даними Офісу президента України, спілкування тривало понад півтори години. По-перше, президенти обговорили ситуацію на кордонах України. За словами Зеленського, США відіграє активну роль у врегулюванні ситуації. Крім того, гарант подякував Байдену за позицію "нічого про Україну без України", а ще за готовність рішуче реагувати у разі агресивних дій РФ щодо нашої країни.

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Друге важливе питання розмови лідерів – вхід України до НАТО. Так, США мають намір продовжити співпрацю з Україною, зокрема щодо НАТО. Стало відомо, що засідання Комісії Україна – НАТО відбудеться вже найближчими днями.

Байден та Зеленський провели телефонну розмову на початку 2022 року

Як реагує НАТО на загрозу російського вторгнення в Україну

Готовність НАТО жорстко реагувати на агресію Росії щодо України підтвердила й нещодавня заява голови Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа. Як пише CBS News, у разі вторгнення РФ до України НАТО підійде до російських кордонів. На думку Шиффа, таке рішення допоможе утримати ймовірність нападу. Також він зазначив, що позиція США та їхніх союзників у цьому питанні єдина. За словами Шиффа, якщо війська Путіна зайдуть до України, то це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне.

Запобігти російському вторгненню, додав Шифф, можуть лише найсуворіші санкції проти Путіна.

Німеччина та Росія: що може змінитися у відносинах країн

Як пише Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання відносин із Росією поставлене у пріоритет. Повідомляється, що Німеччина може розпочати новий етап у комунікаціях із РФ, зокрема це стосується газової політики. Крім того, є можливість, що зустріч німецького лідера з російським президентом відбудеться вже в січні. На думку видання, такий стан справ не вигідний для "зелених", оскільки ті ведуть більш критичну лінію у відносинах з Москвою як у питаннях зовнішньої політики, так і щодо "Північного потоку-2". Bild також зазначає, що позиція щодо РФ "зеленого" глави німецького МЗС Анналени Бербок відмінна від соціал-демократа Шольца.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Про ймовірні зміни у російсько-німецьких відносинах говорить і представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, як передає ТАСС. За його словами, радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер у найближчі сім днів зустрінеться з російськими і французьким колегами. Але про зустріч глав держав Хебештрайт конкретної інформації не надав. Також він наголосив, що Німеччина та Франція готові йти на контакт у "нормандському форматі", а "українську кризу", на його думку, можливо "вирішити лише дипломатією".

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову й обговорили необхідність деескалації конфлікту. На думку США, є два шляхи вирішення ситуації: дипломатичний і економічний. Росія ж на можливість посилення санкцій відреагувала категорично, попереджаючи про розрив відносин між країнами. Крім того, розійшлися думки лідерів щодо дій НАТО: Путін виступив різко проти просування сил Альянсу на схід, в Україну.

Останнім часом градус російсько-українського конфлікту зростає. Росія стягує до українських кордонів нові сили та засоби. Крім того, Кремль висуває низку ультиматумів проти співпраці України та НАТО. Про те, як далі може розвиватися ситуація, і на що готовий піти президент РФ Володимир Путін – читайте в одному з матеріалів "Телеграфу".