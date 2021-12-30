Рус

Чи варто чекати на вторгнення РФ в Україну в січні — в РНБО дали чітку відповідь

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Данилов каже, що вторгнення найближчими місяцями не буде Новина оновлена 30 грудня 2021, 20:43
Данилов каже, що вторгнення найближчими місяцями не буде

У РНБО заспокоїли українців щодо можливості російського вторгнення.

У Раді нацбезпеки та оборони заявили, що передумов для початку повномасштабного вторгнення з боку Росії немає і українці можуть спокійно відзначати новорічні свята.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу у четвер.

Він заявив, що Росія не зможе провести масштабне вторгнення "фізично", оскільки їй доведеться витратити велику кількість часу на розрахунки та підготовку.

При цьому Данилов висловив припущення, що Кремль не піде на цей крок ні в січні, ні в лютому, ні в березні.

"Відпочивайте спокійно, святкуйте", — сказав він.

Він додав, що з метою Кремля розхитати та дестабілізувати ситуацію всередині України, через що будуть вживатися певні дії провокаційного характеру. Водночас Данилов наголосив, що відпрацюванням таких ситуацій займатимуться спецслужби.

Як повідомлялося раніше, Росія стягнула до кордону України понад 122 тисячі військових і ще близько 143 тисяч перебувають на "другому рубежі".

Крім того, нещодавно з’явилася інформація про те, що велика кількість боєприпасів та бойової техніки поставляється найманцям, що знаходяться на окупованих територіях Донбасу.

Теги:
#Україна #Росія #РНБО #Олексій Данилов
Чи варто купувати житло у 2022 році
Нерухомість
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи варто купувати житло у 2022 році
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Категорія
У деякі країни в’їзд вже заборонений
"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах