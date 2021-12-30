Чи варто чекати на вторгнення РФ в Україну в січні — в РНБО дали чітку відповідь

У РНБО заспокоїли українців щодо можливості російського вторгнення.

У Раді нацбезпеки та оборони заявили, що передумов для початку повномасштабного вторгнення з боку Росії немає і українці можуть спокійно відзначати новорічні свята.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу у четвер.

Він заявив, що Росія не зможе провести масштабне вторгнення "фізично", оскільки їй доведеться витратити велику кількість часу на розрахунки та підготовку.

При цьому Данилов висловив припущення, що Кремль не піде на цей крок ні в січні, ні в лютому, ні в березні.

"Відпочивайте спокійно, святкуйте", — сказав він.

Він додав, що з метою Кремля розхитати та дестабілізувати ситуацію всередині України, через що будуть вживатися певні дії провокаційного характеру. Водночас Данилов наголосив, що відпрацюванням таких ситуацій займатимуться спецслужби.

Як повідомлялося раніше, Росія стягнула до кордону України понад 122 тисячі військових і ще близько 143 тисяч перебувають на "другому рубежі".

Крім того, нещодавно з’явилася інформація про те, що велика кількість боєприпасів та бойової техніки поставляється найманцям, що знаходяться на окупованих територіях Донбасу.