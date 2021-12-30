Стоит ли ждать вторжения РФ в Украину в январе - в СНБО дали четкий ответ
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В СНБО успокоили украинцев относительно возможности российского вторжения.
В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что предпосылок к началу полномасштабного вторжения со стороны России нет и украинцы могут спокойно отмечать новогодние праздники.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в четверг.
Он заявил, что Россия не сможет провести масштабное вторжение "физически", поскольку ей придется потратить большое количество времени на расчеты и подготовку.
При этом, Данилов высказал предположение, что Кремль не пойдет на этот шаг ни в январе, ни в феврале, ни в марте.
"Отдыхайте спокойно, празднуйте", — сказал он.
Он добавил, что в целях Кремля расшатать и дестабилизировать ситуацию внутри Украины, из-за чего будут предприниматься определенные действия провокационного характера. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что отработкой таких ситуаций будут заниматься спецслужбы.
Как сообщалось ранее, Россия стянула к границе Украины более 122 тысяч военных и еще около 143 тысяч находятся на "втором рубеже".
Кроме того, недавно появилась информация о том, что большое количество боеприпасов и боевой техники поставляется наемникам, находящимся на оккупированных территориях Донбасса.
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