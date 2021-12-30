Укр

Стоит ли ждать вторжения РФ в Украину в январе - в СНБО дали четкий ответ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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данилов говорит, что вторжения в ближайшие месяцы не будет Новость обновлена 30 декабря 2021, 20:43
данилов говорит, что вторжения в ближайшие месяцы не будет

В СНБО успокоили украинцев относительно возможности российского вторжения.

В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что предпосылок к началу полномасштабного вторжения со стороны России нет и украинцы могут спокойно отмечать новогодние праздники.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в четверг.

Он заявил, что Россия не сможет провести масштабное вторжение "физически", поскольку ей придется потратить большое количество времени на расчеты и подготовку.

При этом, Данилов высказал предположение, что Кремль не пойдет на этот шаг ни в январе, ни в феврале, ни в марте.

"Отдыхайте спокойно, празднуйте", — сказал он.

Он добавил, что в целях Кремля расшатать и дестабилизировать ситуацию внутри Украины, из-за чего будут предприниматься определенные действия провокационного характера. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что отработкой таких ситуаций будут заниматься спецслужбы.

Как сообщалось ранее, Россия стянула к границе Украины более 122 тысяч военных и еще около 143 тысяч находятся на "втором рубеже".

Кроме того, недавно появилась информация о том, что большое количество боеприпасов и боевой техники поставляется наемникам, находящимся на оккупированных территориях Донбасса.

Теги:
#Украина #Россия #СНБО #Алексей Данилов
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