На границе с Украиной все больше российских войск: в сети появились новые спутниковые снимки

Американский спутник показал позиции российских войск.

Россия продолжает наращивать численность войск в оккупированном Крыму и в соседних с Украиной областях.

Об этом сообщает издание Reuters, которое публикует несколько снимков, сделанных спутником Maxar.

Отмечается, что новые подразделения прибыли на три военных полигона в Крыму и на пять военных объектов на западе России. По имеющейся информации, туда были переброшены новые БМП, танки, САУ, самоходные зенитные установки и сотни бронетранспортеров.

В частности речь идет о полигонах близ населенных пунктов Солоти (Белгородская область), Ельня (Смоленская область), а также на военных базах под Воронежом и Курском.

Бронетанковые подразделения на полигоне Погоново под Воронежом, 26 ноября

Части 41-й общевойсковой армии России в Ельне, 1 ноября

Российские войска под Курском, 21 декабря

Военная техника в Ельне, 9 ноября

Российские войска в Солоти, 5 декабря

Как сообщалось ранее, по данным, озвученным секретарем СНБО Алексеем Даниловым, в настоящее время в непосредственной близости к границе Украины находится около 122 тысяч военнослужащих РФ, а еще более 140 тысяч размещены на "втором рубеже" на расстоянии около 400 километров.

В Генштабе ВСУ в свою очередь отметили, что Россия возле границ с Украиной проводит регулярные перемещения 52 батальонно-тактических групп, но там указывают, что для ВС РФ не будет проблемой перебросить в эти регионы еще сотню.

В Кремле же заверяют, что такие действия предпринимаются с целью обеспечения собственной безопасности. Во время пресс-конференции 23 декабря российский президент Владимир Путин не стал скрывать, что обеспокоен возможностью вступления Украины в НАТО и заявил, что это "неприемлемо". Примечательно, что об этом он рассказал отвечая на вопрос о возможном военном вторжении в Украину.