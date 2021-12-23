Россия может утроить численность войск на границе с Украиной

Наращивание численности войск также происходит и в оккупированном Крыму.

В настоящее время у границ с Украиной размещены 52 батальонно-тактические группы российских вооруженных сил, и в будущем их число может удвоиться, а то и утроиться.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактических групп, они совершают движения вдоль государственной границы Украины", — сказал он.

Залужный отметил, что в этом году Россия уже делала подобные вещи и, например, в апреле размещала на границе 62 группы.

Вместе с тем он подчеркнул, что у россиян есть возможность увеличить их численность хоть до 150.

По словам главнокомандующего ВСУ, наращивание сил наблюдается и в оккупированном Крыму, но там это происходит не так активно. Так по сравнению с прошлой неделей, на территории полуострова появилось около 1500-1800 российских военнослужащих.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Россия не остановила переброску войск к украинской границе и, по данным разведки, сейчас там сконцентрировано около 122 тысяч военных. Кроме того, у соседней страны имеется и "второй рубеж" на отдалении в около 400 километров от границ. Там базируется еще более 140 тысяч солдат.

До этого он заявлял, что в случае начала вторжения, в Украине незамедлительно будет введено военное положение, однако в настоящее время предпосылок к тому нет.