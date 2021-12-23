Росія може утроїти чисельність військ на кордоні з Україною

Нарощування чисельності військ також відбувається і в окупованому Криму.

В цей час біля кордонів з Україною розміщено 52 батальйонно-тактичні групи російських збройних сил, і в майбутньому їх кількість може збільшитися удвічі, а то й втричі

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час брифінгу, передає "Укрінформ".

"На сьогодні ми десь налічуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють переміщення вздовж державного кордону України", — сказав він.

Залужний зазначив, що цього року Росія вже робила подібні речі та, наприклад, у квітні розміщувала на кордоні 62 групи.

Водночас він наголосив, що у росіян є можливість збільшити їхню чисельність хоч до 150.

За словами головнокомандувача ЗСУ, нарощування сил спостерігається і в окупованому Криму, але там це відбувається не так активно. Так, у порівнянні з минулим тижнем, на території півострова з’явилося близько 1500-1800 російських військовослужбовців.

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявляв, що Росія не зупинила перекидання військ до українського кордону і, за даними розвідки, зараз там сконцентровано близько 122 тисячі військових. Крім того, сусідня країна має і "другий рубіж" на відстані близько 400 кілометрів від кордонів. Там базується ще понад 140 тисяч солдатів.

До цього він заявляв, що у разі початку вторгнення, в Україні негайно буде введено військове становище, проте наразі передумов до цього немає.