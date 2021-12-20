Загроза воєнного стану: Данилов розповів, коли і чому його можуть оголосити

У разі нападу Росії українці захищатимуть свою країну, діючи за інструкцією, наголошують у РНБО

Імовірність запровадження військового стану в Україні, як і повномасштабного наступу Росії, виключати не доводиться. Проте говорити про обмеження конкретно наразі поки не варто.

Такої думки дотримується секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, про що він розповів журналістам "Апострофа".

За його словами, людей не треба лякати воєнним станом. Його оголошення залежить від певних обставин, які зараз відсутні.

"Але якщо вони завтра з’являться, то відразу будуть ухвалені певні рішення, ніхто з цим не зволікатиме", — наголосив Данилов.

Також чиновник додав, що ситуації 2014 року в Україні більше не повториться. Якщо Росія справді вирішить затіяти повноцінну війну, напавши й на інші українські області, військовослужбовці одразу ж вирушать на захист наших кордонів та цілісності держави.

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Олексій Данилов каже, що збільшення військової присутності Росії поруч із Україною справді не вигадка, але воно не є критичним. Про це він говорив журналістам Reuters, стверджуючи, що для впевненої атаки на нашу державу Кремлю доведеться збільшити свою чисельність на кордонах у п’ять-шість разів.

"Ми не знаємо, що там у голові у людей, які сидять у Кремлі і наскільки вони на сьогодні будуть міркувати тими чи іншими речами", — зазначив Данилов, акцентуючи увагу на тому, що ескалація конфлікту перебуває винятково під владою Росії.

Україні ж при цьому, стверджує представник РНБО, залишається лише спостерігати за ситуацією та бути готовою до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, що в українському Міноборони вже підготували новий, грандіозніший план оборони на випадок ймовірного удару з боку РФ. При цьому існує ймовірність, що за такого сценарію США нададуть Україні нову зброю, яка стане в нагоді для відбивання атак противника.