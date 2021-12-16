У РНБО озвучили чисельність військ РФ на кордоні з Україною та розповіли, чи вистачить цього для вторгнення

Кремлю доведеться критично збільшити кількість військовослужбовців для повноцінного вторгнення в Україну, вважає Данилов

Імовірність масштабного нападу Росії на Україну все ще існує, проте Кремлю знадобиться більше військових, щоб "утримати контроль".

Такою думкою поділився секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов у коментарі Reuters.

За словами чиновника, російська армія, як і раніше, дислокується поруч із українськими кордонами. Останні підрахунки вказують на те, що неподалік України знаходиться близько 92 тисячі військовослужбовців.

"Було деяке збільшення чисельності військ, але не настільки критичне, щоб ми могли сказати: воно, воно [вторгнення] зараз відбудеться", — зазначив Олексій Данилов.

Він переконаний, що Кремлю доведеться збільшити цю кількість солдатів мінімум у п’ять-шість разів, щоб хоча б мати подібність контролю над ситуацією.

Цікаво, що на думку Данилова, Росії для підкріплення своєї армії знадобиться більше доби. При цьому Україна хоч і слідкує за ситуацією, але не збирається виступати провокатором. Головне для офіційного Києва – спробувати вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. Але тут є свої нюанси.

"Ми не будемо ні від кого приймати накази, ми не терпітимемо жодного царя, ми інші люди, — підкреслив Данилов. — Чи можливий компроміс? Так, імовірно, але не за рахунок нашої незалежності і нашої країни".

Нагадаємо, що тема ймовірної ескалації конфлікту між Росією та Україною, а також повномашстабного вторгнення путінських військових до нашої країни була центральною під час бесіди Володимира Путіна та Джозефа Байдена 7 грудня. Американський президент підкреслив, що вшановує незалежність України, а тому економічні наслідки від ймовірної війни для Кремля будуть катастрофічними.

Схожу позицію висловив згодом і український президент Володимир Зеленський. Проте, за його словами, Росії загрожує втрата безлічі військовослужбовців, тому що наша армія дасть гідну відсіч.