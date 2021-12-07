У Білому домі погрожують Путіну серйозним ударом по економіці через Україну

Джозеф Байден готовий "анонсувати" Росії можливі наслідки повноцінної війни з Україною

У вівторок, 7 грудня, відбудеться відео-зустріч між американським лідером Джозефом Байденом та російським президентом Володимиром Путіним. Однією з головних тем стане ускладнення воєнної ситуації на кордоні з Україною.

У Білому домі вже пообіцяли новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє The Assosiated Press.

Загрозу нових економічних обмежень Байден представить Путіну під час розмови як пряму реакцію Штатів на ймовірне вторгнення Росії в Україну. Як сподіваються у Вашингтоні, це спричинить "дуже реальні витрати" для економіки Російської Федерації.

"Ми провели численні консультації з нашими союзниками і вважаємо, що у нас є план, який завдасть значної та серйозної шкоди російській економіці", — наголосила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Додамо, що команда Байдена вже наголосила і на ймовірних "вимогах" з боку Володимира Путіна. Одним із них може стати гарантія відмови України у вступі до НАТО.

Раніше ж у Вашингтоні попереджали, що жодних "червоних ліній", якими так люблять "розкидатися" в Кремлі, США по відношенню до України не приймає.

Слід зазначити, що напередодні розмови між Байденом та Путіним президент Володимир Зеленський поспілкувався з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном. Одним із обговорюваних питань стала ймовірність нападу російської армії на Україну.

Після того, як віртуальна бесіда глав Штатів та РФ закінчиться, Джозеф Байден планує особисто зв’язатися із Зеленським.