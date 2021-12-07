В Белом доме пригрозили Путину серьезным ударом по экономике из-за Украины

Джозеф Байден готов "анонсировать" России вероятные последствия полноценной войны с Украиной

Во вторник, 7 декабря, состоится видео-встреча между американским лидером Джозефом Байденом и российским президентом Владимиром Путиным. Одной из главных тем станет осложнение военной ситуации на границе с Украиной.

В Белом доме уже пообещали новый пакет санкций против России, сообщает The Assosiated Press.

Угрозу новых экономических ограничений Байден представит Путину во время разговора, как прямую реакцию Штатов на вероятное вторжение РФ в Украину. Как надеются в Вашингтоне, это повлечет "очень реальные траты" для экономики Российской Федерации.

"Мы провели множественные консультации с нашими союзниками и считаем, что у нас есть план, который принесет значительный и серьезный вред российской экономике", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Добавим, что команда Байдена уже отметила и вероятные "требования" со стороны Владимира Путина. Одним из них может стать гарантия отказа Украины во вступлении в НАТО.

Ранее же в Вашингтоне предупреждали, что никаких "красных линий", которыми так любят "разбрасываться" в Кремле, США по отношению к Украине не приемлет.

Следует отметить, что накануне созвона между Байденом и Путиным президент Владимир Зеленский пообщался с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Одним из обсуждаемых вопросов стала вероятность нападения российской армии на Украину.

После того, как виртуальная беседа глав Штатов и РФ закончится, Джозеф Байден планирует лично связаться с Зеленским.