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Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор Новость обновлена 07 декабря 2021, 11:21
Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор

Резников не верит в победу России в возможной войне с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал сценарии развития ситуации в случае вероятного военного вторжения российских войск.

В интервью CNN глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина получает данные от американской и других разведок, однако даже в случае открытого вторжения победить РФ не удастся. 

Журналист обратил внимание на абсолютное спокойствие министра обороны и уточнил, значит ли это, что тот не верит сведениям спецслужб.

"Мы доверяем нашей разведке, доверяем разведке США и других стран. Но я не верю в победу России в Украине. Это разные вещи. Это (вторжение войск РФ — Ред.) будет настоящая кровавая резня и русские парни будут возвращаться домой в гробах", — сказал Алексей Резников. 

Напомним, что во всем мире уже более месяца сообщают о риске вторжения российских войск в Украину. Последние озвученные данные американской разведки – планируется дислоцирование 175 тысяч российских военных близ границы, причем источник Associated Press сообщил, что почти половина из этой группировки войск уже размещена. Согласно одному из сценариев, в активную фазу наступление РФ может перейти уже в январе-феврале 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению генерала Романенко, Россия удержалась от нападения на Украину весной 2020 года.

Кроме того мы писали, что вероятное вторжение России в Украину, что повлечет полномасштабную войну между государствами, может начаться по нескольким направлениям. Наибольшая угроза нависла над Харьковом, Одесской, Мелитополем и Мариуполем.

Теги:
#Россия #Война #Резников #Вторжение России
Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор
Общество
Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину
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Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор
Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину
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