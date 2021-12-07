Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину

Резников не верит в победу России в возможной войне с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал сценарии развития ситуации в случае вероятного военного вторжения российских войск.

В интервью CNN глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина получает данные от американской и других разведок, однако даже в случае открытого вторжения победить РФ не удастся.

Журналист обратил внимание на абсолютное спокойствие министра обороны и уточнил, значит ли это, что тот не верит сведениям спецслужб.

"Мы доверяем нашей разведке, доверяем разведке США и других стран. Но я не верю в победу России в Украине. Это разные вещи. Это (вторжение войск РФ — Ред.) будет настоящая кровавая резня и русские парни будут возвращаться домой в гробах", — сказал Алексей Резников.

Напомним, что во всем мире уже более месяца сообщают о риске вторжения российских войск в Украину. Последние озвученные данные американской разведки – планируется дислоцирование 175 тысяч российских военных близ границы, причем источник Associated Press сообщил, что почти половина из этой группировки войск уже размещена. Согласно одному из сценариев, в активную фазу наступление РФ может перейти уже в январе-феврале 2022 года.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению генерала Романенко, Россия удержалась от нападения на Украину весной 2020 года.

Кроме того мы писали, что вероятное вторжение России в Украину, что повлечет полномасштабную войну между государствами, может начаться по нескольким направлениям. Наибольшая угроза нависла над Харьковом, Одесской, Мелитополем и Мариуполем.