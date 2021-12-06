"Они могут залить нас кровью": Герой Украины "Да Винчи" рассказал, что происходит на границе с РФ

По словам военного, ситуация на фронте сейчас наиболее напряженная за все восемь лет войны

Международное сообщество и даже украинские чиновники в последнее время обсуждают угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. А наша разведка отмечает, что у украинских границ собрали 100 тысяч военных РФ. Это может свидетельствовать лишь о том, что у российской стороны не самые лучшие намерения.

Такое мнение озвучил Герой Украины, доброволец, командир штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) в интервью LB.ua.

По его словам, к украинским границам действительно стянули около 100 000 российских военных, однако относительно масштабной войны через Харьков или Одессу, то о таком сценарии развития событий возникают сомнения.

Коцюбайло говорит, что РФ может наделать много беды прямо на линии фронта и они легко найдут оправдание своим действиям, списав все на оккупантов.

"Но даже на линии фронта они могут нас просто залить кровью в Донецкой, Луганской области. И для мирового сообщества им очень легко будет это объяснить: "Наших войск там нет, Донецкая и Луганская республики решили, так сказать, выровнять свои административные границы". Вот и все", — заявил доброволец.

Герой Украины говорит, что ситуация на фронте сейчас наиболее напряженная за все восемь лет. Прежде всего потому, что непонятно, как себя поведет Беларусь. А второй факт – сложности в Украине.

"Сейчас очень, очень напряженная ситуация, больше, чем за эти восемь лет. Потому что, во-первых: непонятная ситуация с Беларусью. Мигранты, заявления Лукашенко, что он не будет стоять в стороне, фактически отсутствует на севере граница. Во-вторых: внутри страны не лучшая ситуация", — отметил Коцюбайло.

Вдобавок, говорит командир штурмовой бригады, Россия на границе собрала все роды своих войск и каждый из батальонов имеет определенную специальность, которая нужна для активных боевых действий. Да Винчи отметил, что российские войска постоянно проходят учения на полигонах и это заметно.

Следует отметить, что о напряжении вокруг границ Украины говорит и карта издания Military Times, которую составили на основе оценки ситуации начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оценку наступления РФ на Украину дали в Минобороны Украины. Глава оборонного ведомства заявил, что стягивание войск РФ на украинские границы — это не сюрприз.