"Вони можуть залити нас кров'ю": Герой України "Да Вінчі" розповів, що відбувається на кордоні з РФ

За словами військового, ситуація на фронті зараз найбільш напружена за всі вісім років війни

Міжнародна спільнота та навіть українські посадовці останнім часом обговорюють загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А наша розвідка зазначає, що біля українських кордонів зібрали 100 000 військових РФ. Це може свідчити лише про те, що російська сторона має не найкращі наміри.

Таку думку озвучив Герой України, доброволець, командир штурмової роти "Правого сектору" Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі) в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, до українських кордонів дійсно стягнули близько 100 000 російських військових, однак щодо масштабної війни через Харків чи Одесу, то про такий сценарій розвитку подій виникають сумніви.

Коцюбайло каже, що РФ може наробити багато біди прямо на лінії фронту і вони легко знайдуть виправдання своїм діям, списавши все на окупантів.

"Але навіть на лінії фронту вони можуть нас просто залити кров’ю в Донецькій, Луганській області. І для світової спільноти їм дуже легко буде це пояснити: «Наших військ там немає, Донецька та Луганська республіки вирішили, так би мовити, вирівняти свої адміністративні кордони». От і все", — заявив доброволець.

Герой України каже, що ситуація на фронті зараз найбільш напружена за всі вісім років. Перш за все тому, що незрозуміло як себе поведе Білорусь. А другий факт — складнощі в Україні.

"Зараз дуже, дуже напружена ситуація, більше, ніж за всі ці вісім років. Тому що, по-перше: незрозуміла ситуація з Білоруссю. Мігранти, заяви Лукашенка, що він не буде стояти осторонь, фактично відсутній на півночі кордон. По-друге: всередині країни не найкраща ситуація", — зазначив Коцюбайло.

На додаток, каже командир штурмової бригади, Росія на кордоні зібрала всі роди своїх військ і кожен з батальйонів має певну спеціальність, яка потрібна для активних бойових дій. Да Вінчі наголосив на тому, що російські війська постійно проходять навчання на полігонах і це помітно.

Варто зазначити, що про напругу навколо кордонів України говорить і карта видання Military Times, яку склали на основі оцінки ситуації начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що оцінку наступу РФ на Україну дали у Міноборони України. Глава оборонного відомства заявив, що для стягування військ РФ до українських кордонів — це не сюрприз.