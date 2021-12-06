"С террористами не договариваются": известный военный "Да Винчи" ответил, кто победит в войне на Донбассе

Военный также ответил на вопрос, сколько может длиться эта война

Герой Украины и командир первой штурмовой роты "Правого Сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи") заявил, что российско-украинская война может длиться довольно долго и на это есть сразу несколько причин. При этом военный уверен, что Украина может выйти победителем из нее.

Об этом "Да Винчи" рассказал в интервью изданию "Левый берег".

По словам военного, продолжительность войны — это политическое решение, но при этом он не сторонник договоренностей с Россией.

"О чем с ними можно говорить? С террористами не ведут переговоров. Они напали, мы защищаем свою землю, нам нужно их уничтожать и освобождать свои оккупированные территории", — заявил Коцюбайло.

Герой Украины добавил, что ситуация значительно усложнена тем, что оккупированные территории Донбасса очень населены, а потерь среди мирного населения нельзя допустить. Именно поэтому украинские военные заботятся о том, чтобы ущерб гражданским не был причинен.

Что касается продолжительности войны, то Да Винчи говорит, что она может затянуться. Но стоит отметить еще и тот момент, что сама Россия не слишком стабильна.

"Они воспользовались нашей слабостью, когда Янукович убежал со всеми деньгами, когда армия была в ужасном состоянии, когда у нас не было руководства, все боялись взять на себя ответственность. Но и у России тоже будет такой момент, когда она пошатнется, и мы должны быть готовыми к этому, должны ждать этого, и ударить прицельно в этот момент", — добавил Дмитрий Коцюбайло.

Командир штурмовой роты "Правого сектора" считает, что если бы в 2014 году Александр Турчинов (тогда и.о. обязанностей президента Украины) отдал приказ оборонять Крым, то Донбасс можно было бы уберечь. Военнослужащий уверен, что надо было противодействовать агрессору и тогда удалось бы "отрезвить" Путина.

При этом военный убежден, что Украина выстоит и выйдет победителем этой войны.

"Знаете, за это время, за все годы войны мы совершили тысячи боевых операций по уничтожению вражеской техники, по уничтожению вражеских объектов, по уничтожению живой силы противника, по продвижению линии фронта. У нас опыт колоссальный. И мы видим, что победа — это вполне реальная цель, мы понемногу к ней двигаемся, да, тяжело, медленно, но абсолютно реально", — резюмировал Герой Украины

Напомним, что последние данные американской разведки говорят о том, что Россия планирует стянуть к украинским границам около 175 тысяч военных. Причем источник Associated Press сообщил, что почти половина из этой группировки войск уже размещена.

А генерал ВСУ Игорь Романенко в комментарии "Телеграфу" рассказал, какие есть варианты развития событий на Донбассе, и что может противопоставить агрессору наша страна.