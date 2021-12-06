"З терористами не домовляються": відомий військовий "Да Вінчі" відповів, хто переможе у війні на Донбасі

Військовий також відповів на питання, скільки може тривати ця війна

Герой України та командир першої штурмової роти "Правого Сектору" Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") заявив, що російсько-українська війна може тривати досить довго і на це є одразу декілька причин. При цьому військовий впевнений, що Україна може вийти з неї переможцем.

Про це "Да Вінчі" розповів у інтерв’ю виданню "Лівий берег".

За словами військового, тривалість війни — це політичне рішення, але при цьому він не є прибічником домовленостей з Росією.

"Про що з ними можна говорити? З терористами не ведуть перемовин. Вони напали, ми боронимо свою землю, нам треба їх знищувати й звільняти свої окуповані території", — заявив Коцюбайло.

Герой України додав, що ситуація значно ускладнена тим, що окуповані території Донбасу дуже населені, а втрат серед мирного населення не можна допустити. Саме тому українські військові дбають про те, щоб шкоди цивільним не було нанесено.

Щодо тривалості війни, то Да Вінчі каже, що вона може затягнутися. Але варто зауважити ще й той момент, що сама Росія не дуже стабільна.

"Вони скористалися нашою слабкістю, коли Янукович втік з усіма грошима, коли армія була в жахливому стані, коли у нас не було керівництва, всі боялися взяти на себе відповідальність. Але і в Росії теж буде такий момент, коли вона похитнеться, і ми маємо бути готовими до цього, маємо чекати на це, і вдарити прицільно в цей момент", — додав Дмитро Коцюбайло.

Командир штурмової роти правого сектору вважає, що якби у 2014-му році Олександр Турчинов (тоді в.о. обов’язків президента України) віддав наказав обороняти Крим, то Донбас можна було б вберегти. Військовослужбовець впевнений, що треба було протидіяти агресору і тоді б вдалося "отверезити" Путіна.

При цьому військовий переконаний, що Україна вистоїть і вийде переможцем з цієї війни.

"Знаєте, за цей час, за всі роки війни ми зробили тисячі бойових операцій по знищенню ворожої техніки, по знищенню ворожих об’єктів, по знищенню живої сили супротивника, по просуванню лінії фронту. У нас досвід колосальний, і ми бачимо, що перемога — це цілком реальна мета, ми потрошку до неї рухаємося, так, важко, повільно, але абсолютно реально", — резюмував Герой України

Нагадаємо, що останні дані американської розвідки говорять про те, що Росія планує стягнути до українських кордонів близько 175 тисяч військових. Причому джерело Associated Press повідомило, що майже половину з цього угруповання військ уже розміщено.

А генерал ЗСУ Ігор Романенко у коментарі "Телеграфу" розповів, які є варіанти розвитку подій на Донбасі, і що може протиставити агресору наша країна.