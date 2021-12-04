Разведка США назвала сроки нападения РФ на Украину

Новые данные появились накануне планируемого разговора Джо Байдена и Владимира Путина.

Западные СМИ сообщают, что в США опасаются вторжения России в Украину уже в начале 2022 года. Про вероятность эскалации конфликта уже не единожды заявляли и иностранная пресса, и украинские высокопоставленные лица. Последние озвученные данные американской разведки — планируется дислоцирование 175 тысяч российских военных близ границы.

Источник Associated Press сообщил, что почти половина из них уже размещена.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, речь идет про планы перемещения сотни тактических батальонных групп с техникой, бронемашинами и артиллерией.

Согласно данным CNN, РФ не просто стягивает войска, а обеспечивает пути снабжения и медподраздения. По их данным части в районе границы способны обеспечить снабжение передовой в течение 7-10 дней.

По информации журналистов AP, эксперты не могут точно оценить вероятность вторжения из-за того, что украинская армия стала более боеспособной, и западные санкции могут нанести экономике РФ серьезный удар.

Глава США Джо Байден также сообщил накануне, что будет предпринимать шаги по сдерживанию российской агрессии. В свою очередь лидер России Владимир Путин хочет добиться гарантий, что Украина не станет членом НАТО.

Западные СМИ также говорят про информационную атаку. Ранее "Телеграф" писал, что политэксперты предупреждали о растущем медиадавлении со стороны РФ. Одной из его целей называли подписание соглашения Путина с Байденом.

Отметим, что материал написан по данным из авторитетных источников и не является анонсом события.