Путин усилит атаки на Украину в декабре, чтобы принудить Байдена к "большому соглашению" - дипломат

Цель РФ — "раскачать ситуацию" в Украине и Европе.

Россия усилит энергетическое, миграционное и информационное давление на Украину в последний месяц 2021 года. Такое мнение "Телеграфу" выразил дипломат и политэксперт Вадим Трюхан.

Он считает, что целью таких гибридных воен — дестабилизировать ситуацию в Европе, создать в Украине локализации безвластия и хаоса, чтобы впоследствии делегитимизировать власть. Также Трюхан отметил, что это будет на руку идее "большого соглашения" между Кремлем и Вашингтоном. Речь про установку нового мирового порядка с интересами двух государств в качестве основных. Эксперт считает, что гибридные атаки по Украине, как части западного мира, могут привести к принуждению главы США Джо Байдена к такому соглашению.

Отметим, что в последний месяц западные СМИ и украинские политики не раз заявляли про российские войска у границы Украины. Про цель можно лишь догадываться и строить предположения, будет ли попытка атаки на страну.

Что же касается энергетического кризиса, то кроме постройки "Северного потока-2" в обход Украины, из РФ также прекратили поставки угля двух видов, который используют в украинской энергетике.

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