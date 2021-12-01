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Путин усилит атаки на Украину в декабре, чтобы принудить Байдена к "большому соглашению" - дипломат

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Флаги Украины и России Новость обновлена 01 декабря 2021, 14:26
Флаги Украины и России

Цель РФ — "раскачать ситуацию" в Украине и Европе.

Россия усилит энергетическое, миграционное и информационное давление на Украину в последний месяц 2021 года. Такое мнение "Телеграфу" выразил дипломат и политэксперт Вадим Трюхан. 

Он считает, что целью таких гибридных воен — дестабилизировать ситуацию в Европе, создать в Украине локализации безвластия и хаоса, чтобы впоследствии делегитимизировать власть. Также Трюхан отметил, что это будет на руку идее "большого соглашения" между Кремлем и Вашингтоном. Речь про установку нового мирового порядка с интересами двух государств в качестве основных. Эксперт считает, что гибридные атаки по Украине, как части западного мира, могут привести к принуждению главы США Джо Байдена к такому соглашению. 

Отметим, что в последний месяц западные СМИ и украинские политики не раз заявляли про российские войска у границы Украины. Про цель можно лишь догадываться и строить предположения, будет ли попытка атаки на страну

Что же касается энергетического кризиса, то кроме постройки "Северного потока-2" в обход Украины, из РФ также прекратили поставки угля двух видов, который используют в украинской энергетике

Развернутый материал "Телеграфа" о политических переменах в Украине и прогнозах о ТОП-событиях декабря читайте по ссылке: 

Теги:
#Украина #Политика #Европа #США #Россия
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