С ноября Россия откажет Украине в поставках угля для ТЭС: подробности
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Москва ограничивает доступ к ископаемым, которые "питают" энергетику страны
Уже с понедельника, 1 ноября, Украина останется без энергетического угля. Все потому, что Россия официально приостанавливает все имеющиеся поставки.
Такая информация появилась в личном Telegram-канале руководителя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса.
По его словам, ограничения официальной Москвы не коснулись коксующегося угля. Под запрет передачи Украине попали лишь постный уголь, а также антрацит.
Как рассказал Герус, эти ископаемые, использующиеся для полноценного функционирования энергетической системы страны, поставляли три компании.
В сфере обслуживания "ДТЭК" находились Луганская и Криворожская тепловые электростанции, "Донбассэнерго" опекался Славянской ТЭС. Поставки угля от "Техновы" поступали Черниговской, Сумской и Дарницкой тепловым электроцентралям.
Андрей Герус также подчеркнул, что на похожие действия Россия уже решалась в 2014 году, также осенью.
Такое решение Кремля выглядит весьма провокационно, добавляя особой пикантности ситуации с электроэнергией, о которой уже сообщал "Телеграф". Известно, что с ноября Украина собралась вернуться к импорт электричества из РФ.
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