С ноября Россия откажет Украине в поставках угля для ТЭС: подробности

Москва ограничивает доступ к ископаемым, которые "питают" энергетику страны

Уже с понедельника, 1 ноября, Украина останется без энергетического угля. Все потому, что Россия официально приостанавливает все имеющиеся поставки.

Такая информация появилась в личном Telegram-канале руководителя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса.

По его словам, ограничения официальной Москвы не коснулись коксующегося угля. Под запрет передачи Украине попали лишь постный уголь, а также антрацит.

Как рассказал Герус, эти ископаемые, использующиеся для полноценного функционирования энергетической системы страны, поставляли три компании.

В сфере обслуживания "ДТЭК" находились Луганская и Криворожская тепловые электростанции, "Донбассэнерго" опекался Славянской ТЭС. Поставки угля от "Техновы" поступали Черниговской, Сумской и Дарницкой тепловым электроцентралям.

Андрей Герус также подчеркнул, что на похожие действия Россия уже решалась в 2014 году, также осенью.

Такое решение Кремля выглядит весьма провокационно, добавляя особой пикантности ситуации с электроэнергией, о которой уже сообщал "Телеграф". Известно, что с ноября Украина собралась вернуться к импорт электричества из РФ.