Украина вновь закупает электроэнергию у России: подробности

Поставки могут начаться уже в ноябре этого года

Вслед за решением возобновить покупку электроэнергии в Беларуси, украинские власти возвращаются и к импортированию российских ресурсов.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина", ссылаясь на результаты очередного аукциона, организованного и проведенного НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что импорт электроэнергии из России будет достигать 2200 МВт и начнется уже с ноября. До этого, напомним, в нашей стране действует официальный запрет на приобретение э/э в Беларуси и России, ранее поддержанный правительством.

Нынче же сообщается, что сразу восемь различных компаний собираются возобновить импорт э/э с территории РФ. Наибольшую часть мощностей собираются взять на себя ООО "ЭРУ Трейдинг". В планах этой фирмы — поставка в Украину 654 МВт электроэнергии. На втором месте по количеству импорта расположила ООО "ОНК-Групп" (500 МВт).

Также в списке компаний, которые собираются обеспечить Украину российской электроэнергией находятся ООО "Электротрейдинг Групп", "Электро Партнерс", "Стимекс", "Артлекс-Энерджи", "ДЭ Трейдинг" и "Энергопоставщик". Некоторые из этих фирм уже занимались импортом белорусской и российской э\э.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему некоторые из украинцев в октябре смогли заплатить за свет по старым, не повышенным тарифам.