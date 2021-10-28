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Україна знову закуповує електроенергію у Росії: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Найбільша частина імпорту припаде на ТОВ "ЕРУ Трейдінг" Новина оновлена 28 жовтня 2021, 08:17
Найбільша частина імпорту припаде на ТОВ "ЕРУ Трейдінг"

Постачання можуть розпочатися вже в листопаді цього року

Після рішення відновити купівлю електроенергії в Білорусі, українська влада повертається і до імпортування російських ресурсів.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", посилаючись на результати чергового аукціону, організованого та проведеного НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що імпорт електроенергії з Росії сягатиме 2200 МВт і почнеться вже з листопада. До цього, нагадаємо, у нашій країні діє офіційна заборона на придбання е/е в Білорусі та Росії, попередньо підтримана урядом.

Нині повідомляється, що відразу вісім різних компаній збираються відновити імпорт електроенергії з території РФ. Найбільшу частину потужностей збираються взяти він ТОВ "ЭРУ Трейдинг". У планах цієї фірми — постачання до України 654 МВт електроенергії. На другому місці за кількістю імпорту розташувалася ТОВ "ОНК-Груп" (500 МВт).

Також у списку компаній, які збираються забезпечити Україну російською електроенергією, знаходяться ТОВ "Електротрейдинг Груп", "Електро Партнерс", "Стімекс", "Артлекс-Енерджі", "ДЕ Трейдинг" та "Енергопостачальник". Деякі з цих фірм вже займалися імпортом білоруської та російської е/е.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому деякі з українців у жовтні змогли заплатити за світло за старими, не підвищеними тарифами.

Теги:
#Україна #Росія #Електроенергія #Імпорт #Імпорт електроенергії
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